Davaya çağrı: Peşini asla bırakmayacağız

Ada Sude ATAK

Artvin Arhavi’de bulunan Agara Deresi üzerinde yapılmak istenen Çamlıca 1A Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı (HES) projesine karşı iptal istemiyle açılan dava yarın Rize İdare Mahkemesi’nde görülecek. Bölgede mevcut HES'lerden birine 200 metre, diğerlerine ise 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan projeye karşı Arhavi halkının ve yaşam savunucularının mücadelesi sürüyor. Proje kapsamında tünel için patlatmaların yapılacağı bölge, en yakın konuta 50, tarihi Çifteköprü'ye ise yalnızca 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Regülatör kurulması planlanan bölge, aynı zamanda orman alanı. “Bu işin peşini bırakmayacağız, gerekirse üst mahkemelere gideceğiz” vurgusu yapan Arhavi Çamlıca Doğa Koruma Platformu sözcüsü Reşat Dindar dava sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Dindar söz konusu proje dışında Agara Deresi ve Durguna Vadisi’nde 3 ayrı HES’in de bulunduğuna dikkat çekti.

Dindar şu ifadeleri kullandı: “Biz bu proje sebebiyle üç senedir mücadele veriyoruz. Bu proje dört buçuk kilometre boyunca suyu kanala alıyor. Çifte köprülerin yanında bitiyor. Yüz metre aşağısında ikinci bir HES projesi var Çamlıca 2. O da Kavak'a kadar uzanıyor. Yani bu Durguna Vadisi’ni komple bitiriyor ki bu vadi dediğimiz şu an Doğu Karadeniz'in hemen hemen en uzun kanyonlarından biri.

Yarınki mahkeme yalnızca HES davası değil bence. Bu Arhavi'ye yapılan yoğun saldırının başlangıcı. Yani halkın tepkisini ölçüyorlar. Bu madenler ve diğer çalışmalar için bir deneme, bizi deniyorlar. İşin gerçeği bu.

Mahkememiz olumsuz da neticelense bizim bu işin peşini bırakmaya hiç niyetimiz yok. İstinafa gideceğiz. Gidebildiğimiz her yere gideceğiz. Direnmeyi de bırakmayacağız. Onları buraya sokmamaya kesinlikle.”