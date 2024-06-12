Davaya ‘gizli’ tanık eklendi

Haber Merkezi

Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök’ün "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı dava dosyasına, daha önce 16 gazeteci aleyhine ifade veren gizli tanığın beyanları eklendi. Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, gizli tanığın Gök’ün kendisine "örgüt adına basın yayın faaliyetleri sürdürdüğünü" iddia ettiği tutanak mahkeme dosyasına girdi.

Duruşmada, Avukat Resul Temur, 8 Haziran 2022’de gözaltına alınıp, tutuklanarak 11 Temmuz 2023’te tahliye edilen 16 gazeteci hakkında da daha önce ifade veren gizli tanığın mahkeme huzurunda dinlenmesini istedi. Mahkeme gizli tanığın huzurda dinlenmesi talebini kabul ederek, yurt dışı yasağı adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Duruşma, 22 Ekim’e ertelendi.