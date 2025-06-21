Davaya polis şiddeti damga vurdu

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu''nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane''deki protestolara katıldıkları gerekçesiyle 139 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde görüldü.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazla olması ve salon kapasitesinin yetersizliği nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda devam etti.

Davada yargılananlara "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlaması yöneltildi. CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu sanıklardan 102'si 25 Mart'ta tutuklanmış, 10 Nisan'da da tahliye edilmişti.

KEYFİ GÖZALTI, DAYAK, İŞKENCE

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada avukatların derhal beraat taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verildi. Duruşmada yargılananlar, maruz bırakıldıkları kötü muameleyi ve polis şiddetini anlattı.

Bir sanık "Polisler tarafından bir anda yaka paça gözaltına alındım, ellerimi kelepçeleyip yüzüstü yere yatırdılar" derken bir diğeri, alandan ayrılırken polisin "Nereye gidiyorsunuz" sorusu üzerine "Eve gidiyoruz" dediğini, bunun üzerine kendilerine küfür edildiğini ifade etti.

Savunmasını yaparken gözyaşlarını tutamayan bir kadın bir sanık da "Polisin hiçbir şekilde dağılın uyarısı olmadı ve ben orada kırk dakika boyunca dayak yedim. Gözlüğüm yere düştü, almaya çalışırken polis elime bastı. Küfür ve hakaretlerine devam ederek 'Sen bir de anne mi olacaksın' dediler" diye konuştu. Bir diğer sanık, "Polislerin tarif ettiği yoldan devam ettim. Bir polis 'Şunu da alalım' dedi ve gözaltına alındım" dedi.

Psikolog olduğunu söyleyen bir diğer sanık da "Saatlerce aç susuz kalmış insanların sulh cezada kendilerini ifade edebileceklerini düşünmüyorum. Nezarethanede battaniyesini katlayıp çıkmış olan gençlerin bu şekilde muameleye maruz kalmasından dolayı çok üzgünüm" dedi.