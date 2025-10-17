Davayı mutlaka aydınlatacağız!

İstanbul Esenyurt’ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun, son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin yanı sıra ülkenin dört bir yanında anma yürüyüşleri gerçekleşti.

Cumartesi akşamı saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun’un, kendisinden uzun süre haber alınmadıktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilmişti.

Binlerce kişi Hakan Tosun’un cenazesi için saat 13.00’te Nurtepe Metro meydanında buluştu. Kitle, buradan Nurtepe Cemevi’ne doğru yürüdü.

Yürüyüşte, ‘Hakan Tosun’a ne oldu?’, ‘Gazeteci cinayetleri politiktir’ ve ‘Hakan Tosun için adalet’ pankartları taşındı.

HESAP SORULSUN

Yürüyüşte, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz’, ‘Hakan için adalet doğa için adalet’, ‘Katiller bulunsun, hesap sorulsun’, ‘Hakan’ın hesabı sorulacak’, ‘Doğayı, Hakan’ı katledenler aynı’ ve ‘Sokaklarda katil istemiyoruz’ sloganları atıldı.

Yürüyüşe Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, eski CHP Milletvekili Ali Şeker, DEM Parti İl Başkanı Çınar Altan, gazetecilik meslek örgütü temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Hakan Tosun’un ölümüne dair günlerdir sessiz kalan İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, cenazeye yüzlerce çevik kuvvet gönderdi.

Bugünün BirGün'ü

YÜREĞİNİZ VAR MI?

Cemevinde gerçekleşen törende Tosun’un meslektaşları, yakınları, arkadaşları ve benzer acıları yaşayanlar konuştu.

Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun: Söylemek istediğim çok şey var ama çok acım var. O yüzden öfkemle karıştırmak istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Hakan Tosun her canlıyı sevdi. Hiç kimsenin kılına zarar gelsin istemedi. Börtünün, böceğin, kesilen ağacın bile yasını tuttu. Ama siz bu yası tutabilecek misiniz? Bunun hesabını verebilecek misiniz? Buna yüreğiniz, onurunuz gururunuz var mı?

Hakan Tosun’un avukatı Onur Cingil: Bu işleri yapmak çok zordur. Hepinize teşekkür etmek istiyorum, herkes olayı aydınlatmak için mücadele ediyor. Kamuoyu oluşturulmasaydı bu dosya örtbas edilecekti. Emniyet böyle bir olay olduğu zaman olay yeri incelemesi yapar. Olay yerine şüpheli yakınları gelip görüntü toplamaz. Ama çok ilginçtir ki emniyetten daha organize bir suç çetesi var. Hakan ya rant ya da çete kurbanı. Onur Cingil olarak sözüm olsun, bu dosya aydınlatacak.

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan: "Yaramız kalıyor, kabuk bağlatmıyorlar. Canım çok yanıyor. Eninde sonunda kazanacağız, bir olalım direnelim.

Metin Göktepe’nin kardeşi Meryem Göktepe: Hepimiz bir arada olursak katillerin hepsini yargılanacak. Ailesinin, ailesi olduğumuzu söylemek istiyorum. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: Yaşam güvencemizin olmadığını biliyoruz. Tetikçi katiller değil gerçek katilleri bulmadan ve onlardan hesap sormadan bunların sonunun gelmeyeceğini de biliyoruz. Cemevindeki cenaze töreninin ardından Hakan Tosun, Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.