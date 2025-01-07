David Alaba, 12 ay sonra futbola döndü

Real Madrid'de 2023 yılının aralık ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan David Alaba sahalara döndü.

Alaba, 2024'ün tamamını hiçbir maç oynamadan geçirdi. Avusturyalı savunma oyuncusu, 12 aydan uzun zaman sonra ilk kez bugün takımıyla antrenmana çıktı.

Geçen sezon aralık ayında sakatlanan 32 yaşındaki David Alaba, hem geçen sezonun ikinci yarısını hem de bu sezonun ilk yarısını kaçırdı.

Alaba, 18 Aralık 2023 tarihinde Real Madrid'in Villarreal ile karşılaştığı maçta çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.

Geçen sezon Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois ve Eder Militao da aynı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Militao bu sezon da çapraz bağ sakatlığı geçirdi. Aynı şekilde Dani Carvajal de sezonu kapattı.

Öte yandan David Alaba, Suudi Arabistan'da düzenlenecek dörtlü İspanya Süper Kupası organizasyonunun kadrosuna da alındı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Alaba'nın 20 Ocak gibi maça çıkmaya başlayabileceğini söylemişti.