David Beckham'a 'şövalyelik' unvanı verildi

İngiliz eski futbolcu David Beckham'a 'Sir' unvanı verildi.

Beckham'ın, 'spor ve hayır işlerine yaptığı hizmetlerden dolayı' İngiltere Kralı Charles'ın "Doğum Günü Onur Listesi"ne dahil edildiği bildirildi.

Çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirten 50 yaşındaki Beckham, "Ülkem için oynamak ve kaptanlık yapmak, kariyerimin en büyük ayrıcalığıydı ve kelimenin tam anlamıyla çocukluk hayalimin gerçekleşmesiydi. Saha dışında, İngiltere'yi dünya çapında temsil etme ve ihtiyaç sahibi toplulukları destekleyen ve gelecek nesillere ilham veren inanılmaz kuruluşlarla çalışma fırsatına sahip olduğum için şanslıyım" şeklinde konuştu.