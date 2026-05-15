David Beckham, İngiltere'nin ilk milyarder sporcusu oldu

Eski futbolcu ve iş insanı David Beckham ile eşi Victoria'nın toplam serveti 1,185 milyar sterline ulaştı.

BBC'nin aktardığına göre böylece İngiltere erkek milli takımının eski kaptanı David Beckham, ülkenin ilk milyarder sporcusu oldu.

2026 Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre 7 kez Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton 435 milyon sterlinle beşinci sırada yer alırken, İngiliz futbolcu Harry Kane ve iki kez Wimbledon şampiyonu olan Andy Murray 110 milyon sterlinle 10. sırayı paylaşıyor.

David Beckham, değeri 1,45 milyar dolar olarak hesaplanan Amerikan kulübü Inter Miami'nin de sahiplerinden.

Kasım ayında şövalyelik unvanı verilen 51 yaşındaki Beckham, aynı zamanda Adidas ve Hugo Boss gibi markaların elçisi.