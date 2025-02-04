David Beckham İstanbul'da
Eski futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ile birlikte Türkiye'ye geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Inter Miami Futbol Takımı'nın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi.
David Beckham, ziyaret sırasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.
Beckham, ziyareti sırasında bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.
İstiklal Caddesi’nde de yoğun bir ilgiyle karşılanan Beckham, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
David Beckham İstiklal Caddesi’nde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi kırmadı.— Onur Tuğrul (@onurtugrul) February 4, 2025
Direkt aracına binebilirdi. İmkanı vardı. Yapmadı. pic.twitter.com/3T7DyvbV4c