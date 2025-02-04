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David Beckham İstanbul'da

Eski futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ile birlikte Türkiye'ye geldi.

Güncel
  • 04.02.2025 12:42
  • Giriş: 04.02.2025 12:42
  • Güncelleme: 04.02.2025 12:48
Kaynak: Haber Merkezi
David Beckham İstanbul'da

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Inter Miami Futbol Takımı'nın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi.

David Beckham, ziyaret sırasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Beckham, ziyareti sırasında bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.

İstiklal Caddesi’nde de yoğun bir ilgiyle karşılanan Beckham, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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