David Fincher'dan Chinatown filminin 50. yılına özel Netflix dizisi

Yönetmen David Fincher ve senarist Robert Towne, sinema tarihinin klasiklerinden 'Chinatown'ın 50'nci yılına özel bir dizi projesi için Netflix ile anlaştı.

Kült film Chinatown'ın 50'nci yılında, filmin senaryosunu yazan Robert Towne ile dünyaca ünlü yönetmen David Fincher bir araya geldi.

Filmin merkeze aldığı olayların öncesine odaklanacak projenin senaryosu tamamlandı. Dizi, Netflix'te yayınlanacak.

Senarist Towne, Variety'ye verdiği röportajda 'Chinatown'ın odaklandığı hikayenin kronolojik olarak öncesinde yaşanan olayları anlatacağı dizisi (prequel) için tüm bölümlerin yazıldığını söyledi.

Towne, "David Fincher gibi bir doğa gücüyle çalışmak, zaman zaman alçaltıcı olsa da aydınlatıcı olmaktan asla geri kalmıyor" dedi.

Netflix ise proje hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Yeni dizi, genç J.J. Gittes'in (Jack Nicholson'ın canlandırdığı karakter) Los Angeles'ta yeni mezun bir dedektif olarak, ileride kendisini derinden etkileyecek olan Chinatown'da devriye gezdiği günleri anlatacak.

11 DALDA OSCAR ADAYLIĞI

20 Haziran 1974'te gösterime giren film, başrol oyuncuları Jack Nicholson ve Faye Dunaway'e oscar adaylığı getirirken ve Robert Towne 'En iyi Senaryo' dalında oscar kazanmıştı.

Roman Polanski'nin yönettiği ve 11 dalda oscara aday gösterilen film ile Roman Polanski, Jack Nicholson ve Robert Towne, altın küre ödülleri kazanmıştı.