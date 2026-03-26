David Garrett, 29 Ağustos’ta İstanbul’da

Otuz yılı aşan kariyeri boyunca klasik müziğin zamansız gücünü pop ve rock dünyasının enerjisiyle buluşturan David Garrett, 29 Ağustos 2026’da Stagepass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnede olacak. Bugün crossover’ın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, türler arasındaki sınırları cesurca aşarak kemanı çağdaş müzik sahnesinin merkezine taşıyor.

Daha önce Guns N’ Roses, Metallica ve Nirvana gibi rock ikonlarının şarkılarını yorumladığı Rock Symphonies projesiyle uluslararası listelerde üst sıralara yerleşen ve milyonlarca dinleyiciye ulaşan David Garrett, son albümü Millennium Symphony ile bu kez son 25 yılın hafızalara kazınan pop hitlerini senfonik bir bakış açısıyla yeniden ele alıyor. Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift, The Weeknd ve Ed Sheeran gibi isimlerin şarkıları, Garrett’ın kemanında sinematik bir derinlik kazanıyor.

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da gerçekleşen ve tamamı kapalı gişe geçen arena turnesinin ardından 2026 yazında Avrupa’nın en özel açık hava mekânlarında sahne almaya hazırlanan sanatçı, İstanbul seyircisine unutulmaz bir yaz akşamı vadediyor. Biletler, 2 Nisan Perşembe saat 12.00’den itibaren Biletinial’da satışta.