David Gilmour'un gitarı rekor fiyata satıldı

David Gilmour'un, Pink Floyd'un altı albümünde kullandığı gitar rekor fiyata satıldı.

Christie's müzayede evi, gitarın 14,6 milyon dolara satıldığını ve böylece şimdiye kadar satılan en pahalı gitar olduğunu açıkladı.

Gilmour, 1970 ile 1983 yılları arasında İngiliz rock grubunun 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here' ve 'The Wall' gibi albümlerinde 'Black Strat' lakaplı 1969 model Fender Stratocaster gitarını kullanmıştı.

Gitar, teklif verme sürecinin ardından adı açıklanmayan bir alıcıya satıldı.