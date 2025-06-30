David Jurasek, Beşiktaş'ın 188. yabancı futbolcusu oldu
Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda forma giyecek 4. Çek oyuncu olacak
İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek sol bek David Jurasek, siyah-beyazlıların transfer ettiği 188. yabancı futbolcu oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan 2025-2026 yaz transfer dönemine kadar 55 ülkeden toplam 187 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Jurasek, Beşiktaş'ın tarihindeki 188. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Çek sol bek, siyah-beyazlı futbol takımının bu sezonki ilk transferi oldu.
- Eski Benficalılar, Beşiktaş'ta bir araya gelecek
David Jurasek ile birlikte Benfica'dan yolu geçen 4 futbolcu, siyah-beyazlı forma altında buluşacak.
Portekizli futbolcular Rafa Silva, Joao Mario ve Gedson Fernandes'in yanı sıra Çek oyuncu David Jurasek, Benfica'nın ardından Beşiktaş'ta forma giyecek.
- Beşiktaş'ın tarihindeki dördüncü Çek oyuncusu
David Jurasek, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 4. Çek oyuncusu oldu.
Beşiktaş'ta daha önce Çek futbolcular Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve Tomas Jun görev yapmıştı.
Jurasek, Temmuz 2008'de transfer edilen vatandaşları Sivok ve Zapotocny'nin ardından siyah-beyazlı formayı yaklaşık 17 yıl sonra giyecek ilk Çek oyuncu olacak.
- En fazla yabancı Brezilya'dan
Beşiktaş, 1959'dan bu yana transfer tercihini en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Siyah-beyazlı takım, 66 yılda 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı.
Bu sıralamada Almanya 13 futbolcu ile ikinci, Portekiz ise 11 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
- Türk statüsünde oynayanlar
Beşiktaş'ta başka ülke vatandaşı Türk asıllı 10 futbolcu da forma giydi.
Almanya pasaportu taşıyan Necat Aygün, Mustafa Doğan, Tolgay Arslan ve Can Bozdoğan; Avusturya vatandaşı Ekrem Dağ, Veli Kavlak, Ramazan Özcan ve Tanju Kayhan; Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Kaan Dobra ile İsviçre Milli Takımı'nda oynayan Gökhan İnler, siyah-beyazlılarda oynadı.
- Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları
Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|24
|Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
|Almanya
|13
|Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
|Portekiz
|11
|Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario
|Yugoslavya
|10
|Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
|Romanya
|8
|Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
|Hırvatistan
|7
|Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
|İspanya
|7
|Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
|İngiltere
|7
|Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall
|Fransa
|5
|Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
|Norveç
|5
|Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
|Nijerya
|4
|Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo
|Bosna Hersek
|4
|Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
|Gana
|4
|Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
|Kamerun
|4
|Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
|Arjantin
|4
|Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
|İtalya
|4
|Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
|Çekya
|4
|Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
|Hollanda
|3
|Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
|Kolombiya
|3
|Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|3
|Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
|Polonya
|3
|Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
|Senegal
|3
|Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
|Şili
|3
|Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
|İsveç
|2
|Mattias Asper, Alexander Milosevic
|Sırbistan
|2
|Dusko Tosic, Adem Ljajic
|ABD
|2
|Jermaine Jones, Tyler Boyd
|Bulgaristan
|2
|Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
|Fas
|2
|Jamal Sellami, Romain Saiss
|Finlandiya
|2
|Tommy Lindholm, Atik İsmail
|İskoçya
|2
|Ian Wilson, Allan McGregor
|Kanada
|2
|Atiba Hutchinson, Cyle Larin
|Macaristan
|2
|Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
|Mısır
|2
|Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
|Peru
|2
|Francesco Manassero, Guillermo del Solar
|Slovakya
|2
|Miroslav Karhan, Filip Holosko
|Fildişi Sahilleri
|2
|Eric Bailly, Badra Cisse
|Arnavutluk
|1
|Ernest Muçi
|Belçika
|1
|Michy Batshuayi
|Cezayir
|1
|Rachid Ghezzal
|Danimarka
|1
|Peter Kjaer
|Ekvador
|1
|Keny Arroyo
|Ermenistan
|1
|Aras Özbiliz
|Gambiya
|1
|Omar Colley
|Gine
|1
|Souleymane Youla
|Güney Afrika
|1
|Fani Madida
|İzlanda
|1
|Eyjolfur Sverrisson
|Japonya
|1
|Shinji Kagawa
|Kazakistan
|1
|Bahtiyar Zaynutdinov
|Kosova
|1
|Milot Rashica
|Libya
|1
|Moatasem Al-Musrati
|Mali
|1
|Abdoulay Diaby
|Rusya
|1
|Dmitriy Khlestov
|Tunus
|1
|Zoubaier Baya
|Ukrayna
|1
|Denis Boyko
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Bebe
NOT: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.