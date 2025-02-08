David Lynch'in ölüm nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü usta yönetmen David Lynch'in ölüm nedeni belli oldu.

Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Departmanı tarafından yayımlanan ölüm belgesine göre, Lynch'in ölüm nedeni kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) bağlı kalp durması olarak kaydedildi.

Ayrıca, dehidrasyonun da ölümüne katkıda bulunan önemli bir etken olduğu belirtildi.

Ölümünden önceki günlerde, Lynch'in Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle evinden tahliye edildiği ve bu durumun sağlığını olumsuz etkilediği bildirildi.

David Lynch, 2020 yılında hayatı boyunca sigara içmesi nedeniyle amfizem teşhisi konduğunu açıklamış ve COVID-19 riskinden dolayı dışarı çıkamadığını belirtmişti.

Lynch, 16 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.