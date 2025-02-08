Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

David Lynch'in ölüm nedeni belli oldu

Usta yönetmen David Lynch'in, KOAH'a bağlı ani kalp durması nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kültür Sanat
  • 08.02.2025 16:12
  • Giriş: 08.02.2025 16:12
  • Güncelleme: 08.02.2025 16:17
Kaynak: Haber Merkezi
David Lynch'in ölüm nedeni belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Dünyaca ünlü usta yönetmen David Lynch'in ölüm nedeni belli oldu.

Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Departmanı tarafından yayımlanan ölüm belgesine göre, Lynch'in ölüm nedeni kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) bağlı kalp durması olarak kaydedildi.

Ayrıca, dehidrasyonun da ölümüne katkıda bulunan önemli bir etken olduğu belirtildi.

Ölümünden önceki günlerde, Lynch'in Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle evinden tahliye edildiği ve bu durumun sağlığını olumsuz etkilediği bildirildi.

David Lynch, 2020 yılında hayatı boyunca sigara içmesi nedeniyle amfizem teşhisi konduğunu açıklamış ve COVID-19 riskinden dolayı dışarı çıkamadığını belirtmişti.

Lynch, 16 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol