David Lynch, yeni filmi için tarih verdi

Amerikalı yönetmen David Lynch, yeni filmiyle ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.

78 yaşındaki usta yönetmen, X hesabından paylaştığı video mesajda yeni filmin 5 Haziran'da izleyicilerle buluşacağını duyurdu.

Lynch son olarak, kendisinin ilk uzun metrajlı animasyon filmi olması beklenen Snootworld projesinin Netflix tarafından reddedildiğini açıklamıştı. Lynch, sosyal medya hesabından son paylaşımını Aralık 2022'de yapmıştı.

Uzun zamandır beklenen yeni animasyon filmi Snootworld hakkında Deadline‘a konuşan yönetmen, ilk uzun metrajlı animasyon filmi olması planlanan Snootworld‘ün yirmi yıllık bir sürecin ardından ortaya çıktığını söylemişti.

Lynch'in kısa filmi 'The Adventures of Alan R.', 4 sene önce yönetmenin YouTube kanalında yayınlanmıştı.

DAVID LYNCH KİMDİR?

20 Ocak 1946'da ABD'de doğan David Lynch, Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi ve Amerikan Film Enstitüsü’nde eğitim aldı.

1977 yapımı siyah-beyaz filmi Eraserhead ile tanındı. Dune ve Blue Velvet ile artan başarısı 1990'lı yılların sonunda yönettiği Kayıp Otoban (Lost Highway) ile doruğa ulaştı. Bunu ardından Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) ve deneysel kısa filmleri geldi. Yönetmenin 1980 yapımı Elephant Man adlı filmi de unutulmaz yapımları arasında.

Film kurgusu ile Andrei Tarkovsky'nin şiirselliğinden ve Michael Haneke'nin gerçekliği arayışından ayrılan Lynch, Amerikan sinemasının en önemli yönetmenlerinden ve ‘Film Noir’ akımının önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.