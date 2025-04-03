Davide Martello kimdir? Piyanist Davide Martello neden sınır dışı edildi?

DAVİDE MARTELLO KİMDİR?

Davide Martello, sahne adıyla Klavierkunst, 1 Kasım 1981’de Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Lörrach’ta doğmuştur. İtalyan kökenli olan Alman piyanist, müziği barış ve dayanışmanın bir sembolü olarak kullanmasıyla tanınmaktadır. Tuningen’de büyüyen Martello, mobil piyanosuyla dünya çapında birçok çatışma bölgesinde sahne almıştır.

DAVİDE MARTELLO'NUN SANAT HAYATI

Martello, çatışma ve kriz bölgelerinde verdiği konserlerle dikkat çekmektedir. Piyanoyu motorlu bir römork yardımıyla bisikletinin arkasına bağlayarak taşıyan sanatçı, konserlerini barışçıl protestoların, anma etkinliklerinin ve dayanışma gösterilerinin bir parçası olarak sunmaktadır. Web sitesinde yer alan bilgilere göre, hedefi dünya üzerindeki tüm başkentlerde sahne almaktır.

Davide Martello'nun öne çıkan resitalleri:

2012: Afganistan’daki Mezar-ı Şerif, Kunduz ve Özbekistan’daki Termez şehirlerinde askerler için konser verdi.

Afganistan’daki Mezar-ı Şerif, Kunduz ve Özbekistan’daki Termez şehirlerinde askerler için konser verdi. 2013: Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim Meydanı’nda 14 saat süren bir piyano resitali gerçekleştirdi.

Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim Meydanı’nda 14 saat süren bir piyano resitali gerçekleştirdi. 2014: Donbas Savaşı sırasında Kiev’deki Maidan Devrimi ve Donetsk’te performans sergiledi.

Donbas Savaşı sırasında Kiev’deki Maidan Devrimi ve Donetsk’te performans sergiledi. 2015: Paris’teki Bataclan saldırılarının ardından, saldırının gerçekleştiği yerde John Lennon’ın Imagine adlı parçasını çalarak kurbanları andı. Aynı yıl Île-de-France saldırılarının yaşandığı bölgelerde de sahne aldı.

Paris’teki Bataclan saldırılarının ardından, saldırının gerçekleştiği yerde John Lennon’ın Imagine adlı parçasını çalarak kurbanları andı. Aynı yıl Île-de-France saldırılarının yaşandığı bölgelerde de sahne aldı. 2018: Almanya’da Hambach Ormanı’nın kesilmesine karşı düzenlenen Wald retten - Kohle stoppen gösterisinde performans sergiledi.

Almanya’da Hambach Ormanı’nın kesilmesine karşı düzenlenen Wald retten - Kohle stoppen gösterisinde performans sergiledi. 2019: San Francisco’da bir iskelede çalmak için yola çıktı; piyanosu bir tepeye çarptı ancak onarıp konserine devam etti.

San Francisco’da bir iskelede çalmak için yola çıktı; piyanosu bir tepeye çarptı ancak onarıp konserine devam etti. 2020: George Floyd’un öldürülmesinin ardından Minneapolis’te düzenlenen protestolarda sahne aldı.

George Floyd’un öldürülmesinin ardından Minneapolis’te düzenlenen protestolarda sahne aldı. 2022: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında Ukrayna-Polonya sınırında mültecilere destek olmak amacıyla performans sergiledi.

PİYANİST DAVİDE MARTELLO NEDEN SINIR DIŞI EDİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan protestolara destek vermek için Türkiye’ye gelen Alman piyanist Davide Martello'nun Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda yapmak istediği müzik gösterisi, önce polis tarafından engellendi. Ardından ise Instagram hesabından paylaşım yapan piyanist Davide Martello, sınır dışı edildiğini duyurdu.

Aracının römorkuna zarar verildiğini söyleyen piyanist, şu ifadeleri kullandı:

"Oradayken, römorkumu arabamdan ayırmaya çalıştılar. Başarılı olamadılar ama bu süreçte römorkumun hidrolik fren sistemine zarar verdiler. İlk başta fark etmedim, ancak Bulgaristan sınırına vardığımda, fren sisteminin bozulduğunu ve römorkun lastiklerinin aşırı ısındığını fark ettim. Kadıköy’den Bulgaristan’a kadar süren yolculuk boyunca arabamın römorku çekmekte zorlandığını hissettim. Sonra sınırdaki iyi niyetli bir Bulgar muhafız bunu fark edip bana durumu söyledi."

Martello ayrıca Kadıköy'den Bulgaristan sınırına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini belirtti.

Martello, "Römorkumdaki güneş panelleri (e-piyanomu şarj etmek için) hakkında tuhaf bir ceza kestiler ve ben onu bile ödemedim. Sanırım beni sınır dışı etmek için bir bahane bulmaya çalıştılar" ifadesini kullandı.