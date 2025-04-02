Davide Martello'nun dinletisine engel: Polisin piyanoya el koyduğu bildirildi

Gezi Direnişi döneminde Taksim Meydanı'nda piyano çalmasıyla bilinen Alman piyanist Davide Martello'nun Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda yapmak istediği müzik gösterisi, polis tarafından engellendi.

Edinilen bilgiye göre Martello'nun piyanosuna el konuldu. Martello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Polis beni piyano çalmaktan alıkoyuyor" ifadelerini kullandı.

Martello'nun performansını dinlemek için gelen yurttaşlar ise duruma tepki gösterdi.

"POLİS BENİ PİYANO ÇALMAKTAN ALIKOYUYOR"

Martello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Polis beni piyano çalmaktan alıkoyuyor" ifadelerini kullandı.