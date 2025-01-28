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Davis'in 42 sayı, 23 ribaundu ile Lakers'tan üst üste 4. galibiyet

Ajans Haberleri
  • 28.01.2025 13:55
  • Giriş: 28.01.2025 13:55
  • Güncelleme: 28.01.2025 13:55
Kaynak: AA
Davis'in 42 sayı, 23 ribaundu ile Lakers'tan üst üste 4. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Anthony Davis'in 42 sayı ve 23 ribaunt ile oynadığı maçta Charlotte Hornets'ı 112-107 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

NBA'de 12 maç yapıldı. Lakers, deplasmanda Hornets'ı 5 sayı farkla yendi.

Dört maçlık galibiyet serisine ulaşan Lakers'ta Anthony Davis, 42 sayı ve 23 ribaunt alırken LeBron James ise 22 sayı kaydetti.

Hornets'ta ise Miles Bridges, 26 sayı attı.

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