Davos'ta yangın ihbarı: Dünya Ekonomik Forumu'nun alanı geçici olarak tahliye edildi
İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun yapıldığı alan, dumanlar yükselmesi üzerine yangın ihbarıyla kısa süreli tahliye edildi. İtfaiye kontrolünün ardından tahliye sona ererken, yangının küçük bir ahşap kulübede çıktığı ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yapıldığı alan, yangın ihbarı nedeniyle geçici olarak tahliye edildi.
ABD'de yayın yapan FOX Business kanalının muhabiri Edward Lawrence, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, WEF'in yapıldığı Kongre Merkezi'nin, yakınındaki bir bölümden dumanlar yükselmesi nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.
Lawrence, söz konusu alanın yangın ihbarını alan itfaiye ekiplerince kontrol edildikten sonra tahliyenin sonlandırıldığını aktardı.
İngiltere merkezli LBC gazetesinde yer alan haberde ise dumanların yükselmesinin nedeninin, Kongre Merkezi'nin yakınındaki küçük bir ahşap kulübede çıkan bir yangın olduğu bildirildi.
Çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.