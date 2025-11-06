Davraz'a kar makinesi; sezon erken açılıp geç kapanacak

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, (DHA)-ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde bu yıl ilk kez kurulacak kar makineleriyle sezonun daha erken başlayıp, geç bitmesi hedefleniyor. Vali Abdullah Erin, "Kar makineleriyle hem sezonu uzatacak hem Davraz'ı dört mevsim yaşayan bir turizm üssüne dönüştüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Isparta Davraz Kayak Merkezi, bu sezon kar makinesiyle tanışıyor. İlk etapta kurulacak 3-4 makineyle sezonun 15-20 gün erken başlaması, aynı şekilde bir ay kadar geç kapanması hedefleniyor. İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle kar üretim sisteminin genişletilmesi için yeni bir proje hazırladı.

OTEL EL DEĞİŞTİRDİ, 12 AYA YAYILAN TURİZM PLANLANDI

Davraz Kayak Merkezi'nde uzun yıllar otel olarak hizmet veren tesis, 80 milyon TL bedelle Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası'ndan oluşan konsorsiyum tarafından satın alındı. Tesisin işletmesini ise bir otel grubu aldı. Yeniden faaliyete geçecek tesis, ilkbaharda sağlık ve kongre turizmine, yaz aylarında sporcu kamplarına, kışın kayak ve snowboard aktivitelerine, sonbaharda doğa sporlarına ev sahipliği yapacak.

BATI AKDENİZ'İN CAZİBE MERKEZİ

Isparta Valisi Abdullah Erin, Davraz Kayak Merkezi'nin sadece Isparta'nın değil, bölgenin en önemli turizm ve etkinlik alanlarından biri haline geldiğini söyledi. Erin, "Davraz sadece Isparta'nın değil, bölgenin hem kış turizmi hem de senenin 12 ayına yayılabilecek etkinliklerin yapılabileceği, Batı Akdeniz'in en önemli cazibe merkezlerinden biri. İl Özel İdaresi olarak yıllardır Davraz'ın bu potansiyelini değerlendirmesine yönelik yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Davraz; bugün geldiği noktada teknik tesisleri, konaklama alanları, spor salonları ve sahalarıyla her türlü sportif faaliyetin, müsabakaların ve kongrelerin düzenlenebileceği bir merkez haline geldi. Kış aylarında da kayak turizmi, dünyada büyük bir sektör. Türkiye'de belli merkezler var. Davraz'ı da o noktaya taşımak için büyük yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor" dedi.

YATAK SORUNUNA KONSORSİYUM ÇÖZÜMÜ

Vali Erin, Davraz'da yıllardır yaşanan konaklama sıkıntısının ortak girişimle çözüldüğünü belirterek, "Açık telesiyejin dışında en son yaptığımız kapalı telesiyeji geçen sezon hizmete sunduk. Davraz'da kronik sorunlardan biri, yatak kapasitesiydi. 300 yatak kapasiteli güzel bir otel vardı, sadece kar yağdığında açılıyordu. Isparta Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve İl Özel İdaresi olarak oluşturduğumuz konsorsiyumla o oteli şehre kazandırdık. Otel sahibi Ali Bey de uygun bir fiyata devrederek büyük bir jest yaptı" diye konuştu.

300 YATAKLI OTEL 12 AY AÇIK OLACAK

Satın alındıktan hemen sonra otelin ihalesinin yapıldığını ve tadilatların sürdüğünü söyleyen Vali Erin, "Isparta'da otel yatırımları konusunda başarılı olan Sami Bey ihaleye girerek bu oteli devraldı. Şu anda tadilatlar ve sezon hazırlıkları devam ediyor. Bu kış sezonuyla birlikte 300 yatak kapasiteli otelimiz hizmete girecek ve senenin 12 ayı açık olacak. Böylece sürekli yaşayan, canlı ve kaliteli hizmet sunan bir altyapıyı oluşturduk" dedi.

2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

İl Özel İdaresi'nin bugüne kadar Davraz'a 2 milyar liraya yakın yatırım yaptığını açıklayan Erin, "Yatırımlar devam edecek. Orada kapalı spor salonu, 4-5 çim saha, olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Bisiklet ve yürüyüş yolları projemiz de sürüyor. Ayrıca kayak sezonunu uzatmak için suni karlama makineleri kurmak suretiyle kayak turizmi tutkunlarını daha erken ağırlamayı arzu ediyoruz. İlk adımı yeni otel yatırımcımız attı, bu yıl 3-4 makineyle başlayacağız. İl Özel İdaresi olarak da değerli milletvekillerimizle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduğumuz proje, bakanımızın desteğiyle daha büyük bir alanda kar üretme imkanı sağlayacak. Böylece sezonu hem erken açma hem de geç kapatma fırsatımız olacak" dedi.

'BU KIŞ DAHA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLİYORUZ'

Davraz'ın büyük bir potansiyel barındırdığını ve altyapısının hazır olduğunu ifade eden Erin, "Antalya'da yaz turizmiyle sıkışan ziyaretçilerin nefes almak, kışın kayak yapmak, yazın da farklı aktiviteler için Davraz'a gelmesini bekliyoruz. Modern altyapımızla ziyaretçilerin sıkılmadan, keyifle konaklayacakları bir ortam oluşturduk. Tabii iklim değişikliği ve kuraklık sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde gündemde. Ama bu sezon aralık ayıyla birlikte daha uzun süreli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Meteorolojik tahminler de bu yönde. İnşallah o da olursa büyük bir hareketlilik ve canlılık yaşanacak" diye konuştu.

'DAVRAZ İÇİN MÜTHİŞ BİR FIRSAT OLUR'

Kar makinelerinin büyük avantaj sağlayacağını da vurgulayan Vali Erin, "Kar makinesi türü yatırımlar, sezonu 15-20 gün erken başlatma imkanı sunsa bile çok büyük avantaj sağlar. Geçen sene erken kar almıştık. Sıcaklık sıfırın altına düştüğü andan itibaren makineleri çalıştırıp, kar üretme imkanımız olacak. Eğer sezonu 1 ay öncesine ve 1 ay sonrasına uzatabilirsek, bu Davraz için müthiş bir fırsat olur" dedi. (DHA)

