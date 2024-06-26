Davulla zurnayla gıda denetimine çıkılmaz

TMMOB İzmir Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, gıda zehirlenmelerinin önlenmesinde denetimlerin önemine vurgu yaparak bu denetimlerin habersiz yapılması gerektiğini söyledi. Toprak, “Çoğu zaman davulla, zurnayla denetime çıkılıyor desek yanlış bir tabir kullanmış olmayız. ‘Biz denetime çıkıyoruz, bu hafta şu sektörü denetleyeceğiz’ söylemlerini doğru bulmuyoruz” dedi.

Toprak, Gıda güvenliği konusunda yaşanan sorunlardan birinin üretimin azalmasına dayalı yükselen gıda enflasyonu söyleyen Toprak şöyle devam etti: Halkın alım gücünün düşmesi ve sıcaklığın yükselmesi, gıda zehirlenmelerinin artmasına neden oluyor. Bura karşı önce yurttaşın alım gücünün arttırılıp gıda enflasyonun dizginlenmesi gerekiyor. İkincisi de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapmış olduğu denetimleri etkin bir şekilde yapması. Kendimiz üretmekten artık uzaklaşmaya başladık. Kendi kendine yetebilen yedi ender ülkeden bir tanesi şu anda her noktada dışa bağımlı bir haldeyiz."