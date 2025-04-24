Davut Gül, depremin ardından 5 ilçede inceleme yaptı
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 5 ilçede incelemeler yaptı.
Kaynak: DHA
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında 5 ilçede incelemelerde bulundu.
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'deki afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi.
Vali Gül başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.