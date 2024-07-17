Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8'inci yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bir haftadır bana 'Yine bir tehlike mi görüyorsunuz?' diye soruluyor" diyen Davutoğlu, "Evet, devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum, hissediyorum. Çünkü 15 Temmuz'un hesabı görülmedi daha" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsattı.

Söz konusu artışın tüm emeklilere yansımayacağını belirten Davutoğlu, "12 bin 500 lirayla bir emekli gerçekten onurlu bir hayat sürdürebilir mi? Bu maaşı yaşamak için değil, hayattan emekli etmek için verilen bir maaş olarak görürüz. Bu iktidar, bu maaşla yeterince beslenemeyen yaşlı, güçsüz emeklileri bir an önce dünyadan ahirete emekli etmek için bu maaşı veriyor. 12 bin 500 lira ile yaşlı bir çift ne alacak, hangi gıdayla beslenecek?" diye sordu.

"ÇİFTÇİLER GELECEĞİ GÖREMİYORLAR"

Çiftçilerin de durumunun iyi olmadığını söyleyen Davutoğlu, buğdayın tonunun dünyadaki fiyatının 18 bin lira civarında, Türkiye'de ise bu rakamın desteklerle birlikte ortalama 11 bin lira civarında olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Çiftçiler geleceği göremiyorlar. Toprak sahipsiz kalacak, vatan dediğimiz toprak ekilemez hale gelecek. Çünkü çiftçilerimiz her geçen gün topraktan kopuyor." sözlerini sarf etti.

"15 TEMMUZ'UN HESABI GÖRÜLMEDİ"

Davutoğlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8'inci yılı olduğunu anımsattı.

Darbe girişimiyle ilgili doğru düzgün bir muhasebe yapılmadığını belirten Davutoğlu, "Bir haftadır bana 'Yine bir tehlike mi görüyorsunuz?' diye soruluyor. Evet, devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum, hissediyorum. Çünkü 15 Temmuz'un hesabı görülmedi daha. 15 Temmuz'un hesabı görülmeden herhangi bir yeni devlet reformunun yapılması da çok zor" görüşünü paylaştı.

TBMM'de kurulan FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu'nun yayımlanmadığına işaret eden Davutoğlu, "Darbe Araştırma Komisyonunun raporu yayımlanmadan 15 Temmuz'un hakkı verilemez" diye konuştu.