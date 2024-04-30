Davutoğlu, Hamas lideri Haniye ile görüştü: 'Kuvayi Milliye' vurgusu yaptı

Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hamas'ın 'Kuvayi Millîye gibi' vatan müdafaasında bulunan cesur vatanseverlerden oluştuğunu iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün İstanbul’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü.

Yapılan ikili görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve Gazze’deki son durum değerlendirilirken Gazze için yapılması gerekenlerle birlikte ateşkes için atılması gereken adımlar da ele alındı.

Gelecek Partisi tarafından verilen bilgiye göre Ahmet Davutoğlu, Hamasın statüsünün 'Kuvayi Millîye gibi bir vatan müdafaasında bulunan cesur vatanseverlerden oluştuğunu' iddia etti ve kalıcı barış sağlanana kadar desteğinin süreceğini söyledi. .