Davutoğlu ile Özdağ arasında "MOSSAD" ve "resepsiyon" polemiği

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki MOSSAD gerilimi büyüyor.

Davutoğlu Özdağ'ın MOSSAD'dan brifing aldığını iddia ederken Özdağ ise Davutoğlu'nu televizyona davet etti.

Özdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Ahmet Davutoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan yana olmasına tepki göstermişti.

"UTANMASI GEREKEN SENSİN"

Davutoğlu, katıldığı bir programda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Davutoğlu, "Tek bir yazısı, makalesi zihinlerde kalmamıştır. Bir tezi yoktur. Televizyonda kendi ifadesi, "Evet, MOSSAD ile çalıştık" dedi. Sen MOSSAD'dan brifing alırken utanmayacaksın ben Cumhurbaşkanı ile oturdum diye laf işiteceğim öyle mi? Türkiye tarihinde böyle biri yoktur, utanması gereken sensin" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Davutoğlu'nun sözlerini X hesabından yaptığı paylaşım ile yalanladı. Özdağ, "Ahmet Davutoğlu senin entellektüel küstahlığını bilirim. Tekrar ediyorum. Zerre cesaretin varsa istediğin televizyonda seninle tartışalım" dedi.

Özdağ’ın paylaşımı şöyle: