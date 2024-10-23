Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye çağrı: Eylem planınızı açıklayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM kürsüsünden PKK'nin lağvedildiğini açıklaması çağrısına yanıt verdi.

Saadet Partisi'nin grup toplantısında konuşan Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli'ye, Kürt sorununa yönelik eylem planını açıklama çağrısı yaptı:

"EYLEM PLANINIZI AÇIKLAYIN"

"Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan, hayatımız boyunca ve partimizin programı içinde de mutlaka çözülmesi gereken bir sorun olarak tanımladığımız ve çözüm noktasında da tam demokrasiyi gösterdiğimiz Kürt sorunu konusunda gerçekten bir adım atmak istiyorsanız, bir eylem planı içinde bunu açıklayın. Toplumsal psikolojimizi tahrip edecek bir sürece asla izin vermemeliyiz."

"SİNİR UÇLARI TAHRİK EDİLMESİN"

Çözüme destek olacaklarını ancak toplumun psikolojisine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, eğer bir rehabilitasyon sürecine öncülük edeceklerse, son derece şeffaf bir şekilde kamuoyuna çıkıp bunu açıklamalılar. Stratejik olarak böyle bir hamleyi gördüğümüzde, buna destek vereceğimizden şüphe olmasın. Ama önceden nereye ulaşacağı belli olmaksızın, fevri açıklamalarla eğer toplumun sinir uçları tahrik edilmeye başlarsa, oradan herhangi bir rehabilitasyon süreci çıkmaz. Sayın Bahçeli'ye çağrımız; şehit analarımızın da yitirdiğimiz bütün şehitlerimizin de hukukunu koruyacak şekilde ama aynı zamanda bir nesli dağlarda tüketen terör örgütünün silahsızlandırılması da dahil, bir daha Türk ve Kürt gençlerin, hiçbir gencimizin kaybolmasına yol açmayacak şekilde bir eylem planını açık şekilde ortaya koyun. Biz bunu görelim."