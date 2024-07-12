Davutoğlu'ndan Erdoğan-Temurci görüşmesi açıklaması: Senaryo

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti kurucu Selim Temurci'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti kurucu Selim Temurci'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair açıklama yaptı. Davutoğlu, "Temurci'nin AK Parti'ye geçme iddiası üretilen bir senaryo" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Gelecek Partisi İstabul Mileltvekili Selim Temurci'nin partiden istifa edip, AKP'ye katılacağı iddialarına ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bu haberle Gelecek Partisi'ne algı operasyonu yapıyorlar. Temurci bizim kurucumuz. Birileri Gelecek Partisi mevcudiyetinden rahatsız. Birileri Gelecek- Saadet Grubu'ndan rahatsız. Bizim muhalefetimiz, CHP muhalefeti gibi olmuyor. İçeriden ve doğrudan hitap eden bir muhalefet oluyor. Selim Temurci, Cumhurbaşkanımızla görüştü. Bunda hiçbir yanlış görmüyorum. Benim arkadaşlarıma güvenim tam. Herkes, herkesle görüşür. Bizi bilgilendirmek kaydıyla... AK Parti'ye geçme üretilen bir senaryo."