Davutoğlu'ndan iktidara tepki: Türkiye'de İsrail'e silah tedariki sağlayan şirketleri protesto eden gençler tutuklanıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Belçika'da tutuklanan İsrailli askerleri hatırlatarak Türkiye’de Filistin’e destek veren gençlerin gözaltına alınmasını eleştirdi. Davutoğlu, “Riyakâr siyasetinizden utanın” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla hükümeti İsrail politikaları üzerinden sert bir dille eleştirdi.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'Eyyy Batı!' diye hamasi nutuk atan iktidar sahipleri! Şu riyakar siyasetinizden utanın! Belçika’da soykırım suçu işleyen İsrail askerleri tutuklanıyor; Türkiye’de soykırımcı İsrail'e silah tedariki sağlayan şirketleri protesto eden, Filistin sevdalısı gençler tutuklanıyor!

İsrail’e karşı yaptırım kararları alan ülkeler grubunun ismi Hollanda’nın başkenti Lahey adı ile anılıyor; toplantı Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yapılıyor; her gün hamasi nutuklar atan iktidar bu yaptırım metnine imza atmaktan dahi kaçınıyor! Tüm bu riyakarlığa göz yumanlar; Gazze’nin şehitlerinin, açlıktan ölen mazlumlarının ve yetimlerinin iki eli hesap günü yakanızda olacak!"

NE OLMUŞTU?

Filistin Eylem Komitesi, İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin yer aldığı gerekçesiyle, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı (IDEF 2025) protesto etti. Atatürk Havalimanı önünde yapılacağı duyurulan protesto, İstanbul Valiliği’nin aldığı önlemler nedeniyle yer değiştirdi. Dünya Ticaret Merkezi ile Havalimanı metro istasyonu kapatıldı, bölgeye ulaşımı sağlayan İETT seferleri de iptal edildi. Tüm bu engellemelere rağmen eylem, polis ablukası altında Yenibosna Metro İstasyonu önünde gerçekleştirildi.

Komite tarafından gerçekleştirilen eylemde, “Filistin halkı yalnız değildir", “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot”, “Soykırımcı sermaye İstanbul’dan defol”, “Nehirden denize özgür Filistin”, Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganları atıldı. Söz konusu sloganlardan "Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sözleri gerekçe gösterilerek 8 kişi 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen kişiler, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik sorgularının ardından "kaçma ve delil karartma şüphesi" gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 8 kişiden 1'i tutuklandı. 1 kişi için ev hapsi kararı verilirken 6 kişi ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.