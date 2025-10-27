Davutoğlu'ndan iktidara yeşil ışık: "Teklif gelirse kabul ederim"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, NOW Haber'de katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu'na iktidardan cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelmesi halinde yanıtının ne olacağı soruldu.

Devletin zorda olması halinde görevi kabul etmede tereddüt etmeyeceğini ifade eden Davutoğlu şunları söyledi: "Devleti tanıyorum, biliyorum. Bırakmış olduğum 2016 ile herkes şu zamanı kıyaslasın. Görev tanımına bakarım. Hukuk, ekonomi, siyaset bütün bunları reform etmek lazım. Bana denirse ki, 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında, gelin şu devleti restore edelim.' Hiç tereddüt etmem."

Bir köşede oturup iktidarın yaptıklarının meşru kılınması için çalışmayacağını, sembolik bir görev istemediğini aktaran Davutoğlu, "Ama gel devlette şurada otur, bizim yaptıklarımızı meşrulaştır ve bir makam sahibi ol denirse, ben sembolik görevler istemem ama bu yetkilerle görev talep edilirse prensipleri doğru konmuş olmak üzere devlete sahip çıkmayı devlet adamlığının gereği olarak sayarım."

Devleti kılcal damarlarına kadar tanıdığını savunan Davutoğlu, "Dolayısıyla göreve böyle bakarım, bir vatan görevi gibi yaparım" dedi.

Davutoğlu ve muhalefet partilerinin Meclis'in yasama yılı açışında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte verdiği pozlar eleştiriye neden olmuştu.