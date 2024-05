Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikinci dönem aynı göreve seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. Davutoğlu ve beraberindeki heyeti Emirgan’da ağırlayan İmamoğlu, “Umut ederiz toplumun her kesimine, her bireyine fayda veren, İstanbul'da çok güçlü bir yerel yönetim başarısını ortaya koyan dönem bizlere nasip olur” dedi. Davutoğlu da “Türkiye'de en büyük emanet, İstanbul'dur. İstanbul aşığı, İstanbullu bir hemşehriniz olarak da ne zaman, nasıl bir desteğe ihtiyacımız olursa, her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.

