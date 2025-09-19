Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Davutoğlu'ndan İmamoğlu'nun ceza kararına tepki: "Demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz"

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ”Siyaset ve yasak yan yana gelmemesi gereken iki kavramdır. Muhatabın siyasal kimliğine bakmaksızın Türkiye’yi “siyasi yasaklı ülkesi” değil “siyasi özgürlük” ülkesi kılana kadar demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Güncel
  • 19.09.2025 21:37
  • Giriş: 19.09.2025 21:37
  • Güncelleme: 19.09.2025 21:42
Kaynak: ANKA
Davutoğlu'ndan İmamoğlu'nun ceza kararına tepki: "Demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz"

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karara tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset ve yasak yan yana gelmemesi gereken iki kavramdır. Muhatabın siyasal kimliğine bakmaksızın Türkiye’yi 'siyasi yasaklı ülkesi' değil 'siyasi özgürlük' ülkesi kılana kadar demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz.”

İmamoğluna siyasi yasak ve hapis cezasının onanmasına CHPli Başarır: "Verilen karar bir mahkeme kararı değil, tarihe düşülen bir nottur"
BirGün'e Abone Ol