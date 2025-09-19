Davutoğlu'ndan İmamoğlu'nun ceza kararına tepki: "Demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz"

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karara tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset ve yasak yan yana gelmemesi gereken iki kavramdır. Muhatabın siyasal kimliğine bakmaksızın Türkiye’yi 'siyasi yasaklı ülkesi' değil 'siyasi özgürlük' ülkesi kılana kadar demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz.”