Davutoğlu'ndan 'Kobani Davası' açıklaması: Demirtaş neden 2018'de bu davaya iliştirildi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kobani Davası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Kobani olaylarında kamu düzenlerine karşı mücadele etmek benim görevimdi" diyen Davutoğlu, "10 sene niye sürdü bu dava? Neden 2018'de Demirtaş bu davaya iliştirildi? Hangi pazarlıklar döndü?" diye sordu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Ayhan Bora Kaplan davası ve Emniyet'teki krize dair değerlendirmelerde bulunan Ahmet Davutoğlu, "Geçen hafta Bahçeli'ye 'İmalı konuşmayın. Darbe teşebbüsü varsa gerekenleri delilleriyle söyleyin' dedim. Tutuklanan polisler, şüpheliler var. Tutuklanma gerekçelerinde yine darbe teşebbüsü yok. Bir gecede milleti ayağa kaldırmanın anlamı neydi?" diye konuştu.

"28 Şubatçılar serbest bırakıldı. Aynı gün Kobani davası sonuçları açıklandı" diyen Davutoğlu, "Bir senden bir benden derdi 12 Eylül generalleri. Adalet sanki pinpon topu. Bir senden bir benden" ifadelerini kullandı.

KOBANİ DAVASI AÇIKLAMASI

Kobani Davası'nda verilen cezalara da değinen Davutoğlu, "Kobani olaylarında kamu düzenlerine karşı mücadele etmek benim görevimdi. 10 sene niye sürdü bu dava? Neden 2018'de Demirtaş bu davaya iliştirildi? Hangi pazarlıklar döndü?" dedi.

Davutoğlu, şunları söyledi: "Bugün Kavala'nın serbest kalması için Bahçeli'nin olur verdiği yazıldı. Öcalan'ın idamdan kurtarılmasına da onay vermişti. Hukuk pazarlıklar haline gelmiş. Kayıt dışı bir siyaset var."