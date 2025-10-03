Davutoğlu'ndan resepsiyon açıklaması: "Surat asmanın âlemi ne"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'teki resepsiyonda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kaydedilen görüntüleri için açıklama yaptı.

Davutoğlu, Meclis'in yeni yasama yılı için 1 Ekim'de yapılan resepsiyonda Erdoğan ile çekilen fotoğrafına ilişkin Ekol TV'de konuştu.

"Yorum yapmak serbest" diyen Davutoğlu şunları söyledi:

"Sosyal medyanın gelişmesiyle daha da yaygınlık kazanan bir hastalık var. Anlık resimlerle dünyayı yorumlamak. Orada biz takriben yarım saat, 45 dakika oturduysak bir kare üzerindeki vücut dilimden benim bütün siyaset kariyerimi tayin ettiniz. Yorum yapmak serbest. Ana muhalefet lideriyle medeni bir ilişkiniz olur iktidar medyası 'hain' der. Sayın Cumhurbaşkanı'yla medeni bir yerde bir araya gelirsiniz diğerleri 'şöyle olmuş' der."

"Ben bulunduğum ortamda tebessüm ederim, ayrıca surat asmanın âlemi ne?" diyen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletlerin, siyasetçilerin en azından bir araya gelme kültürü olması lazım. 'O oraya niye oturdu, bu buraya oturdu' değil. Doğal seyreden bir şey. Peki şimdiye kadar niye olmadı? O soruyu bana değil Cumhurbaşkanına sormak lazım. Cumhurbaşkanı doğruyu yaptı bu sene. Sayın Özgür Özel'in de tepkisini anlıyorum ama katılması lazımdı."