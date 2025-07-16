Davutoğlu ve Öcalan mektuplaşmış

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun mektuplaştığı ortaya çıktı.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, dün yayımlanan yazısında Abdullah Öcalan'ın Ahmet Davutoğlu'na iletilmesi için bir mektup yazdığını ve Öcalan'ın Davutoğlu'nu 'Bu meseleleri en iyi bilenlerden birisi' olarak nitelendirdiğini yazdı.

Yazıya göre Davutoğlu mektuba cevap verdi ve Öcalan'dan yeni bir mektup bekleniyor.

Taşgetiren'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bu görüşmede DEM heyetinin kendisine İmralı’dan “Bu meseleleri en iyi bilenlerden birisi” tanımlamasıyla bir mektup getirdiğini, kendisinin o mektuba cevap verdiğini, heyetin İmralı’nın cevaben yeni bir mektup yazacağını bildirdiğini de söyledi. İlginç değil mi?"

Öte yandan DEM Parti İmralı heyeti bugün Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.