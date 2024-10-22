Davutoğlu yanıtladı: DEVA ile birleşme olasılığı rafa mı kalktı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin DEVA Partisi’yle birleşmesine ilişki soruya “Şu anda kapılar kapanmış değil” yanıtını verdi.

Davutoğlu, Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuştu.

Davutoğlu, Meclis çatısı altında Saadet Partisi ile ortak grup kurduklarının, Saadet Partisi’ne danışmadan bu konuda herhangi bir adım atmayacaklarını belirtti.

Davutoğlu, şunları söyledi:

“Türk siyasetinde iki tehlike görüyorum, bir kutuplaşma, iki atomizasyon. Aynı eksen üzerinde çok sayıda parti var ve bir araya gelemiyorsa bu sıkıntıdır, kutuplaşmaya yardım eder. Vatandaşlar burada bir alternatif oluşturulamıyorsa eski partimde devam edeyim der. En başından bu yana her türlü uzlaşıyı gösterdik. Her şey benim olsun, genel başkan da bizden olsun, partinin ismi de bizim olsun derseniz ilerleme kaydetmek zor olur. Şu anda kapılar kapanmış değil. Sadece DEVA ile ilgili değil. Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ile de görüşüyoruz. Bu dağınıklığı gidermek ve milliyetçi-muhafazakar diyeceğimiz, gerçek anlamda temiz siyaseti savunan bir alternatif oluşturmamız lazım. Ama bu konuda herkesin fedakarlık yapması gerek. Fedakarlığı bir taraftan bekleyip sonra da o tarafı suçlamak doğru değil."

"SAADET PARTİSİ'YLE BİR MUTABAKATA VARMADAN...”

Davutoğlu, DEVA Partisi ile Gelecek Partisi’nin birleşmesine ilişkin sürecin tıkanmasında "kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını şart koştuğu" yönündeki iddialara net yanıt vermezken, "Saadet Partisi'yle bir mutabakata varmadan başka bir grup görüşmesi yapmayız kimseyle" yorumunda bulundu.

Davuoğlu, şunları söyledi: