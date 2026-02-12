Dawson's Creek dizisiyle tanınan James Van Der Beek kansere yenik düştü

ABD'li oyuncu James Van Der Beek bağırsak kanseriyle verdiği mücadelenin ardından 48 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca 90’ların çok izlenen dizisi Dawson’s Creek başta olmak üzere Varsity Blues, The Rules of Attraction ve Scary Movie gibi işlerde rol alan Van Der Beek, 2024 yılında kendisine bağırsak kanseri teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Guardian’da yer alan habere göre ailesi Van Der Beek’in hayatını kaybettiğini “Van Der Beek’imiz bu sabah huzurla hayata veda etti. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı” sözleriyle duyurdu. V