Dayakçı öğretmen atamasına Down sendromlu ailelerinden tepki

BirGün/Ankara

Türkiye Down Sendromu Derneği, Down sendromlu öğrenciyi dövdüğü için yargılanan ve ceza alan Mücahit Mert Gümüş'ün Sincan RAM Özel Eğitim Bölüm Başkanı olarak atanmasını protesto etti. Ankara Valiliği önünde yapılan basın açıklamasına Down sendromlu bireyler ve aileleri de katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Derneğin Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen, “Öğrencisini döven, sözde bir öğretmenin, tekrar eğitim sisteminin içinde yer alması kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.

“Dayakçı bir öğretmenin eğitimle ilgili tüm faaliyetlerden menedilmesi ve öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırılması gerekirken, bu şekilde ödüllendirilmesi bizi derinden yaralamıştır” diyen Ekmen, bu atama ile engelli çocuk ebeveynlerinin sırtından bıçaklandığını kaydederek değersizleştirildiklerine vurgu yaptı.

Ekmen, atamayı gerçekleştiren kişi ve kurumlara yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Bu atamayı yapan kişi ve kurumlar bize şu mesajı veriyor: ‘Biz çocuklarımızı değil, dayakçı öğretmenleri koruyacağız. Siz ne yaparsanız yapın, kanun ve adalet sizin yanınızda olsa bile, biz gerekirse arka kapılardan dayakçı öğretmenleri sistemde tutacak ve ödüllendireceğiz.’

Cevabımız bu mesaj kadar açıktır. Bizler özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynler olarak çok sabırlı, merhametli ve mücadeleciyizdir. Ancak bize bu mesajı verenlere, çocuklarımızın hakkını korumayan ve onları şiddetle baş başa bırakanlara karşı asla sabırlı ve merhametli olmayacağız. Onlara karşı mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz. İnsanlık onurunu, öğretmenlik mesleğini, Türkiye Cumhuriyeti okullarının itibarını, çocuklarımızın güvenliğini ve canını hiçe sayan hiç kimseye gösterecek merhametimiz yoktur.

Bu görevlendirmeyi yapanlara soruyoruz: Anayasa’nın 10, 17 ve 42. maddeleri; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesi; Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 24. maddesi ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde şiddet uygulayan kişilerin öğretmenlik ve çocuklarla ilgili görevlerde bulunmaması bir zorunlulukken, siz bu kanun maddelerini çiğneyerek nasıl ve neden böyle bir karar aldınız?

Bu olay bir ilk değildir ancak son olması için bizler, Mücahit Mert Gümüş’ün tüm öğrencilerle ilgili eğitim ve rehberlik görevlerinden derhal alınmasını; bu görevlendirmeyi gerçekleştiren ilgili kişi ve kurumlar hakkında gerekli idari ve cezai soruşturmanın başlatılmasını; görevlendirme süreci ve alınan kararlar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini ve resmi açıklama yapılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca, Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz: Okullarda şiddeti bir eğitim yöntemi olarak benimseyen, öğrencisini dövmeyi hak sanan dayakçı öğretmenlerin ve onların destekçilerinin eğitim sisteminden ayıklanması için gerekli girişimlerin başlatılmasını bekliyoruz. Dayakçı öğretmenlere karşı öğretmenlik mesleğinin itibarını korumak isteyen tüm onurlu öğretmenlerimizin, okul yöneticilerinin, kamu görevlilerinin, kamu kurumlarının, öğretmen sendikalarının ve ebeveynlerin bize destek olacağına inancımız tamdır. Hep birlikte sistemi dayakçı öğretmenlerden ve onların destekçilerinden temizleyeceğiz.”