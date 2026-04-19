Dayanışma büyüdü: "Akbelen demek, memleket demek"

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda yurttaşların mücadelesi sürerken dayanışma çağrısıyla düzenlenen buluşma geniş katılımla gerçekleşti.

Köylüler, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda yurttaşın katıldığı buluşmada, tutuklu yaşam savunucusu Esra Işık’ın mesajı paylaşıldı. Eylemde hem tutuklamalara tepki gösterildi hem de mücadele kararlılığı vurgulandı.

Buluşma, İkizköy Muhtarı Nejla Işık’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Esra Işık’ın son mektubu okundu. Nejla Işık konuşmasında, “20 günü aşkındır yüreğimiz yangın yeri İkizköy’de. Kızım İzmir Kapalı Cezaevi’nde tutuklu, bizler İkizköy’de tutukluyuz. Ama tüm kötülüklere inat, tüm haksızlıklara inat buradayız. Dimdik ayaktayız. Toprağımıza öyle bağlıyız ki bunun karşısında hiçbir güç duramaz biliyoruz. Ne onu tutsak edenler ne bizi buradan sürgün etmeye çalışanlar istediklerine ulaşamayacaklar. Biliyorum onun aklı buradaki buluşmada. Yüreği, kalbi burada atıyor. En kısa sürede o da yanımızda olacak. Yine kaldığı yerden mücadelesine, mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu baskılar bizi yıldıramadı, yıldıramayacak” diyen Işık, “Benim çocuğum sadece toprağını korudu. Evim dediği, yurdum dediği, geleceğim dediği köyünü korumaya çalıştı. Milas bir şirketten büyüktür dedi. Topraklar bu şirketlerin çiftliği değil dedi. Ve bugün biz de burada onun bize devrettiği bayrağı sallandırıyoruz” dedi.

"GÜÇLENEREK GERİ GELECEĞİM"

Esra Işık’ın mektubunda ise, “Tüm kötülüklere, haksızlıklara inat umudu ve mücadeleyi güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğilmeden, bükülmeden yolumuza devam. Akbelen demek memleket demek. Biz kazanırsak memleketimiz kazanacak. Ben iyiyim, merak etmeyin. Güçlenerek geri geleceğim” ifadeleri yer aldı.

Acele kamulaştırma mağduru köylüler, milletvekilleri ve belediye başkanları söz aldı. Buluşma, Seferihisar Orhanlı köyünden gelen zeybek ekibinin gösterisiyle devam etti. Etkinlik boyunca “Esra Işık yalnız değildir”, “Esra Işık onurumuzdur”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Limak defol, bu topraklar bizim” sloganları atıldı.

2019’dan bu yana Limak’ın hedefinde olan Akbelen’de yaşam alanlarını savunduğu için tutuklanan Esra Işık, 27 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen eylemin ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklandı.

Işık daha sonra Muğla Cezaevi’nden Şakran’daki İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Avukatları, Işık’ın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ve duruşmanın 27 Nisan saat 10.00’da yapılacağını duyurdu.