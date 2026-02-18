Dayanışma çağrısı Şişli sahnesinden yükseliyor

Birgül BİRBEN

İstanbul’daki Şişli Tiyatrosu için başlatılan dayanışma festivali 31 Mart’a kadar seyircileri ağırlıyor. Şehrin sanat hayatında 1972’den bu yana çok sayıda sanatçıya ev sahipliği yapan Şişli Tiyatrosu, kapanmanın eşiğine geldiği bir dönemde festivalle dayanışma çağrısı yapıyor. "Şişli Tiyatrosu Yaşasın! Festivali” tiyatro oyunları, konserler ve özel gösterimlerle seyirciyi bağımsız sahnelere sahip çıkmaya çağırıyor. Festival, repertuvarında klasik ve çağdaş tiyatro yapımlarının yanı sıra çocuk oyunları, konserler ve stand-up gösterileriyle zengin bir program sunuyor.

Festival kapsamında “Kamyon”, “Burda Olmaz”, “Büyük Plan”, “Yan Rol”, “Yerma”, “Hayal Satıcısı”, “Ben Deniz”, “Yetim” ve “Celile” gibi yapımlar sahnelenecek. Çocuklar için “O’ra Bu’ra”, “Pırlangıç Çocuk Şarkıları Konseri” ve “Rumi ve Yaşlı Aslan” da programda bulunuyor. Konser ayağında ise Ruhi Su’dan türküler, Sinan Gülenyüz ve Emin İgüs performansı öne çıkıyor. Festivalin kapanışı 31 Mart’ta Cem Eroğlu’nun stand-up gösterisiyle yapılacak.