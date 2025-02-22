Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nden Hatay'da 'Askıda YKS Ücreti' kampanyası

Dayanışma Gönüllüleri Derneği, Hatay'da 'Askıda YKS Ücreti' kampanyası başlattı.

Hatay Dayanışma, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Instagram hesabından "Gelecek İçin Dayanışmayla" başlığıyla duyurulan dayanışma kampanyasında bir öğrencinin sınav bedelinin 900 TL olduğu belirtildi.

Askıda YKS ücreti ilanı, Dayanışma Gönüllüleri Dernegi'nin X hesabından da paylaşıldı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamusal eğitim hakkının temel ilkesinin eğitim hakkının ücretsiz olması gerektiği vurgulanırken, "Ancak yoksulluğun her geçen gün arttığı günlerde sınav ücretleri öğrencilerin, ailelerinin üzerinde yeni bir yük haline getiriliyor" denildi.

"MEHMET ŞİMŞEK POLİTİKALARI EN ÇOK EĞİTİMİ ETKİLİYOR"

Dayanışma Gönüllüleri Derneği adına BirGün'e konuşan Can Çiçek, AKP iktidarında giderek artan yoksulluğa dikkat çekerek, “Türkiye büyük bir yoksulluk girdabında. Mehmet Şimşek politikaları olarak anılan ekonomi politikaları ve eşlik eden tasarruf tedbirleri en çok eğitimi etkiliyor. Eğitime daha çok bütçe ayrılması gereken deprem bölgesinde öğrenciler eşit olmayan şartlarda sınava hazırlanıyor. Deprem bölgesinde faaliyet yürüten bir dernek olarak öğrencilerimizin yaşadıkları eşitsizliklere dikkat çekerek sınav ücreti dayanışması başlattık” dedi.

Çiçek, parası olanın okuyabildiği, nitelikli eğitim alabildiği bir anlayışı reddettiklerini, bunu yaparken de depremzede öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti.

Başlattıkları “Askıda YKS Ücreti” kampanyasına ülkenin her yerinden ilgi olduğunu kaydeden Çiçek, “Elbette bu yetmez. AKP iktidarının son başvuru tarihine 10 gün kalan bu sınav için ücret almayacağını açıklaması gerekir. Özellikle deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden, evlerinden olan öğrencilerin bir an önce adil şekilde sınava hazırlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” diye konuştu.