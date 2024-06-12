Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin kurulları belli oldu
Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin Kuruluş Kongresi Sonuç Bildirgesi yayınlandı.
Dayanışma Gönüllüleri Derneği, 9 Haziran 2024’te kuruluş kongresini gerçekleştirdi. Kongrede derneğin kurullarını seçilerek yol haritası belirlendi.
Kongrede deprem bölgesinde tarımsal üretimin, üretici ve tüketici kooperatifleri zinciri üzerinden farklı kentlerdeki tüketicilere ulaştırılması için özel çaba sarf edilmesi yönünde karar alındı.
Kongre sonucunda alınan kararlar şu şekilde:
1- Dayanışma Gönüllüleri, ülkemizde yaşanmış birçok afette yarattığı dayanışma pratiğini kurumsallaştırarak, büyütecek ve geliştirecektir.
2- Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgede yapılan ve halen devam eden dayanışma çalışmalarını kalıcı hale getirmek üzere, deprem sonrası kurulan Hatay Depremzede Derneği ile düzenli bir ilişki içerisinde olunacaktır. Depremden etkilenen halkımızın başta barınma olmak üzere mülkiyet ve ekonomik sorunlarının çözümü amacıyla yapılan hak mücadelesinin parçası olunacaktır.
3- Hatay Dayanışma Kooperatifi ile ilişki içerisinde deprem bölgesindeki tarımsal üretimin, üretici ve tüketici kooperatifleri zinciri üzerinden farklı kentlerdeki tüketicilere ulaştırılması için özel çaba sarf edecektir.
Dayanışma Gönüllüleri Derneği’mizin sonuç metni.— Dayanışma Gönüllüleri Dernegi (@dayanismasol) June 12, 2024
Dayanışma Gönüllüleri olarak binbir emekle dayanışmayı örgütledik. Derneğimizle Dayanışma Gönüllüleri yolculuğumuz yine, yeni, yeniden daha da güçlenerek devam ediyor.
Hangi dağ efkarlıysa oradayız.💫 pic.twitter.com/ecRqiodj3v
4- Başta İstanbul olmak üzere afet potansiyeli yüksek olan kentlerde mahalle bazlı afete hazırlık örgütlenmeleri ve planlamaları yapılacaktır. Bu amaçla muhtarlıklarla işbirlikleri yapılacak mahalle halkının, kendi evinden ve mahallesinden başlayarak afete hazır hale getirilmesi için gereken toplantı, eğitim ve örgütlenmelerle çalışmalar derinleştirilecektir.
5- Uzman eğitimci kurumlarla protokoller yapılarak, arama kurtarma, ilkyardım, afet sonrası koordinasyon gibi konularda üyelerimizin ve gönüllülerimizin yetkin ve donanımlı hale getirilmesi sağlanacaktır.
6- Afet yönetimine toplumun yaygın olarak katılmasını sağlamak üzere yerel yönetimler, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ile toplantılar konferanslar ve işbirlikleri gerçekleştirilecektir.
7- Yavaş afet olarak adlandırılan, gıda krizi, yoksulluk, iklim krizi, göç gibi alanlarda çalışmalar yapılacaktır, insanın insanlığa sahip çıkma iradesini taze tutacak dayanışma kültürünün toplumda yaygınlaşması için kesintisiz bir faaliyet esas alınacaktır."
Kuruluş Kongresi'nde seçilen kurullar ise şöyle:
ASİL YÖNETİM KURULU
Mehmet Cengiz Bozkurt
Uğur Ateş Koç
Selin Demirsöz
Başak Grammeşin Arslan
Feray Aytekin Aydoğan
Halil Ertunç
Ece Doğru
YEDEK
Deniz Bulunmaz
Yasemin Şenkal
Can Nevzat Erdoğan
Pelin Elif Bektaş
Can Dirlik
Gürsel Ulaş
Can Çiçek
DENETLEME KURULU ASİL
Özgür Topçu
Mehmet Ataş
Eren Şahiner
DENETLEME KURULU YEDEK
Hüseyin Atalay
Nazlıcan Gökoğlu
Tolga Akdaş
DİSİPLİN KURULU ASİL
İrem Yıldırım
Ekin Öztürk Yılmaz
Erdal Güney
DİSİPLİN KURULU YEDEK
Mahir Ulaş Sert
Bilal Aktaş
Kemal Koç