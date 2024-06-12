Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin kurulları belli oldu

Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin Kuruluş Kongresi Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

Dayanışma Gönüllüleri Derneği, 9 Haziran 2024’te kuruluş kongresini gerçekleştirdi. Kongrede derneğin kurullarını seçilerek yol haritası belirlendi.

Kongrede deprem bölgesinde tarımsal üretimin, üretici ve tüketici kooperatifleri zinciri üzerinden farklı kentlerdeki tüketicilere ulaştırılması için özel çaba sarf edilmesi yönünde karar alındı.

Kongre sonucunda alınan kararlar şu şekilde:

1- Dayanışma Gönüllüleri, ülkemizde yaşanmış birçok afette yarattığı dayanışma pratiğini kurumsallaştırarak, büyütecek ve geliştirecektir.

2- Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgede yapılan ve halen devam eden dayanışma çalışmalarını kalıcı hale getirmek üzere, deprem sonrası kurulan Hatay Depremzede Derneği ile düzenli bir ilişki içerisinde olunacaktır. Depremden etkilenen halkımızın başta barınma olmak üzere mülkiyet ve ekonomik sorunlarının çözümü amacıyla yapılan hak mücadelesinin parçası olunacaktır.

3- Hatay Dayanışma Kooperatifi ile ilişki içerisinde deprem bölgesindeki tarımsal üretimin, üretici ve tüketici kooperatifleri zinciri üzerinden farklı kentlerdeki tüketicilere ulaştırılması için özel çaba sarf edecektir.

Dayanışma Gönüllüleri Derneği’mizin sonuç metni.

Dayanışma Gönüllüleri olarak binbir emekle dayanışmayı örgütledik. Derneğimizle Dayanışma Gönüllüleri yolculuğumuz yine, yeni, yeniden daha da güçlenerek devam ediyor.

Hangi dağ efkarlıysa oradayız.💫 pic.twitter.com/ecRqiodj3v — Dayanışma Gönüllüleri Dernegi (@dayanismasol) June 12, 2024

4- Başta İstanbul olmak üzere afet potansiyeli yüksek olan kentlerde mahalle bazlı afete hazırlık örgütlenmeleri ve planlamaları yapılacaktır. Bu amaçla muhtarlıklarla işbirlikleri yapılacak mahalle halkının, kendi evinden ve mahallesinden başlayarak afete hazır hale getirilmesi için gereken toplantı, eğitim ve örgütlenmelerle çalışmalar derinleştirilecektir.

5- Uzman eğitimci kurumlarla protokoller yapılarak, arama kurtarma, ilkyardım, afet sonrası koordinasyon gibi konularda üyelerimizin ve gönüllülerimizin yetkin ve donanımlı hale getirilmesi sağlanacaktır.

6- Afet yönetimine toplumun yaygın olarak katılmasını sağlamak üzere yerel yönetimler, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ile toplantılar konferanslar ve işbirlikleri gerçekleştirilecektir.

7- Yavaş afet olarak adlandırılan, gıda krizi, yoksulluk, iklim krizi, göç gibi alanlarda çalışmalar yapılacaktır, insanın insanlığa sahip çıkma iradesini taze tutacak dayanışma kültürünün toplumda yaygınlaşması için kesintisiz bir faaliyet esas alınacaktır."

Kuruluş Kongresi'nde seçilen kurullar ise şöyle:

ASİL YÖNETİM KURULU

Mehmet Cengiz Bozkurt

Uğur Ateş Koç

Selin Demirsöz

Başak Grammeşin Arslan

Feray Aytekin Aydoğan

Halil Ertunç

Ece Doğru

YEDEK

Deniz Bulunmaz

Yasemin Şenkal

Can Nevzat Erdoğan

Pelin Elif Bektaş

Can Dirlik

Gürsel Ulaş

Can Çiçek

DENETLEME KURULU ASİL

Özgür Topçu

Mehmet Ataş

Eren Şahiner

DENETLEME KURULU YEDEK

Hüseyin Atalay

Nazlıcan Gökoğlu

Tolga Akdaş

DİSİPLİN KURULU ASİL

İrem Yıldırım

Ekin Öztürk Yılmaz

Erdal Güney

DİSİPLİN KURULU YEDEK

Mahir Ulaş Sert

Bilal Aktaş

Kemal Koç