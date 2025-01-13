Dayanışma grevlere güç veriyor

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş'te örgütlü metal işçilerinin grevleri devam ediyor. GE Grid Solutions grevi 31'inci, Green Transfo Energy grevi 19'uncu gününü dün geride bıraktı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Grid ve Green işçileri emeklerine, ekmeklerine, anayasal haklarına sahip çıkarak ilk günkü kararlılık, coşku ve dirençle grevlerini sürdürüyor. Örgütlülüğümüzden, haklılığımızdan, sınıf dayanışmasından aldığımız güçle mücadelemize devam ediyoruz. Hakkımız olanı alacağız. Biz kazanacağız" denildi.