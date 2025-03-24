Dayanışma, sandığı aştı

İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberinde 47 kişi hakkında verilen tutuklama kararının ardından CHP’nin cumhurbaşkanlığı önseçimi bir dayanışma şölenine dönüştü. 81 il ile yurtdışında kurulan CHP üyeleri ve milyonlarca yurttaş sandıklarda İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yönünde oy kullandı. Böylece İmamoğlu resmen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Oy kullananlar içinde kendisi de aday olacağı konuşulan ve daha önce önseçimi desteklemediğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

İmamoğlu’na yönelik yargı süreçlerinin gölgesinde yapılan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi için sabah saat 8.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Özellikle dayanışma sandıklarına ilgi yoğun olunca 17.00’de bitirilmesi planlanan oy verme süreci ülke genelinde 19.00’a, Saraçhane’de ise 20.30’a uzatıldı.

Saraçhane

Hemen hemen tüm sandıklarda büyük kalabalıklar oluştu. Önseçim adeta bir referanduma dönüştü. Erdoğan’ın başkanlığını ve tek adam rejimini istemeyen milyonlar sandığa gitti. Her yaştan yurttaşın akın ettiği sandıklardaki renkli görüntüler oluştu. Dayanışma sandığına oy atan çok sayıda yurttaş, CHP’ye üye olmak için de form doldurdu.

CHP Lideri Özel Saraçhane’de oy kullandı. Özel kullandığı oyun ardından yaptığı açıklamada “Geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıldı. Adeta İtalyan mafya yöntemleriyle ‘Bana karşı aday olursan, ben seni o gün tutuklatırım’ denmiştir. Millet darbeyi direniş sandıklarında püskürtmektedir. Geleceğin cumhurbaşkanı adayına yapılan darbe girişimini, vatandaşlar elinde bastonuyla, karnındaki bebeğiyle gelerek püskürtmeye çalışmıştır” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medyadan bir çocuğun yaptığı bu çizimi paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu ise oylarını Beylikdüzü’nde kullandı. Dilek İmamoğlu, "Oyumuzu kullandık. Korkmuyoruz ve asla vazgeçmiyoruz. Dayanışmayla ne kadar güçlü olduğumuzu, umutsuzluğu kabul etmediğimizi bugün oylarımızla bir kez daha gösteriyoruz. Bizim başımız dik, vicdanımız rahat. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz" dedi.

Mansur Yavaş ise Alacatlı’daki Çankaya Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda oyunu kullandı. Ardından gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara yanıt veren Yavaş, şunları söyledi: ‘’Hukuk sistemi adına utanıyoruz. Çünkü yargılama esnasında gördük ki oradaki ifade adeta beş dakika sonra bütün Türkiye’ye servis yapıldı. İfadeler, iddialar, suçlamalar kamuoyuna açık bir şekilde yayıldı. Bunların gizli olması lazımdı. Bir diğer konu, avukatların ulaşamadığı iddiaları ve suçlamaları televizyonda yorumculardan izledik. Bu da işin ne kadar siyasi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 5 milyon insanın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde engellenmesi ülkemiz adına utanç verici.”

CHP İstanbul Beyoğlu İlçe Başkanlığı’nda oy kullanan 18 yaşındaki Ela şunları söyledi: “Biz cuma günü topluca gittik Saraçhane’ye. Artık ülke için bir şey yapıyoruz gibi hissediyorum. Normalde çekinir herkes, korkar, sosyal medyada paylaşmaz ama artık paylaşıyorlar. Kimse korkmuyor. Artık yapacak bir şey kalmadı. Türkiye’deki öğrenciler burada okusun diye uğraşmak istiyorum. İmamoğlu gibi sevdiğimiz bir politikacı var. Bu ülkede bir politikacı sevdiğimiz biri var. Onun kazanacağını biliyorlar. O yüzden bunu yapıyorlar. Çok büyük rezalet, korkuyorlar. Benim desteklediğim ilk politikacı İmamoğlu ve ilk oyum da İmamoğlu’na.”

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GENEL MERKEZ’DE HAVA COŞKULUYDU

CHP Genel Merkezi’nin bahçesindeki otobüsten gün boyunca şarkı ve türküler çaldı. Oy vermek için gelen yurttaşlara, Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane konuşması dinletildi. CHP yöneticilerinin, “Genel Seçim havasında bir ortam yaratıldı” ifadesiyle değerlendirdiği CHP Genel Merkezi’ndeki ön seçim maratonu, gün boyunca sürdü.

CHP’nin idari MYK’sı ve bazı genel başkan yardımcılarından oluşan yöneticileri de Genel Merkez’i boş bırakmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkezde olan CHP’nin A Takımı, oy verme süreçlerini de yakından takip etti.

Oy vermek için CHP Genel Merkezi’ne gelen yurttaşlar, “Korku duvarı yıkıldı” diye konuştu. Sandıkların yanına, üye olmak için üye formları da konuldu

Yurtdışında kurulan sandıklara da ilgi yoğundu.

“TOPLUMA SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOK”

İmamoğlu’nun, “Terör” suçlamasından aklandığı haberinin CHP Genel Merkezi’ne ulaşması ise coşkuyu daha da artırdı. BirGün’e konuşan yurttaşlar, şunları söyledi:

“Bir adım bile geri atmadık. Artık korkmuyoruz. Bu ülkenin gerçek sahipleri bizleriz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Buraya iki araba geldik. Ömrü boyunca CHP’ye oy vermemiş komşularımız ile birlikte geldik. İmamoğlu’na yaşatılanlar yalnızca İstanbul’u ilgilendirmiyor, Cumhuriyeti ilgilendiriyor. Başkentten, Cumhuriyetimize sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz.”

CHP Genel Merkezi’ne oy kullanmak için gelenler arasında 85 yaş üzerindeki yurttaşların da olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise şunları söyledi:

“Toplumun adalet duygusunu görüyorsunuz. Bize oy vermemiş insanlar da burada. Az önce 88 yaşındaki bir vatandaşımız geldi, oyunu kullandı. Burayı bir düğün yerine, genel seçim havasına soktular. Bunu önleyemezler. Çürümüş, yozlaşmış bir iktidarın artık topluma söyleyecek sözü yok. Sokakta olmaya devam edeceğiz. Ne kadar hukuksuzluk devam ederse o kadar yüksek reaksiyon gösteririz. Saraçhane artık direniş meydanıdır. Yeni bir anlam kazanmıştır. Gezi’de 1977’deki 1 Mayıs’ta Taksim neyse, Saraçhane odur.”

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜN BAŞLANGICI

Türkiye genelinde milyonlarca yurttaşın oyuyla tamamlanan ön seçimin ardından Ekrem İmamoğlu, resmen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ön seçimin sonuçlarına yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, şunları kaydetti:

“Halkımız, bugün sandıkta iktidara güçlü bir mesaj verdi. Yargıyı da alet etseler, baskıyı da artırsalar biriz, birlikteyiz ve çoğunluğuz. İmamoğlu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Yalnızca CHP üyeleri değil, tüm Türkiye İmamoğlu’nu ve demokrasiyi sahiplenmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bu ön seçim, CHP’nin iktidar yürüyüşünün başlangıcıdır.”