Dayanışma sürerken mücadele büyüyor

İzmir Kemalpaşa’da Temel Conta fabrikasında sendika ve toplu sözleşme hakları için bir yıldır direnen Petrol-İş Sendikası’nda örgütlü emekçiler, grevlerinin 366. gününde eylem gerçekleştirdi. Fabrikada bilirkişi keşfi yapılırken grev alanında Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, direnişteki Digel Tekstil işçileri, TÜMTİS, Tez-Koop-İş, KESK İzmir Şubeler Platformu ve siyasi partiler işçilere destek verdi.

Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, alanda yaptığı konuşmada direnişin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Zafer Temel Conta emekçisinin olacak. Patronun masaya gelmesini bekliyoruz. Konuşalım, anlaşalım, işimizin başına geçelim istiyoruz. Ancak onlar adliye koridorlarında bizi süründürüyorlar. Biz bize düşen emeğimizin karşılığını istiyoruz” dedi. Alanda konuşan işçilerden Sinem Kaya ise, şunları kaydetti: “Patronların aile kavramı gibi değil ama gerçekten bir aile olduk. Şunu çok iyi biliyoruz, biz bu kapının önünde hiçbir zaman yalnız olmadık. Masaya oturmayan bir patronla mücadele ediyoruz. Hem Temal Conta grevi bir yaşında hem de keşif heyetimiz içeriye girdi. İçeride de maalesef grev kırıcılığı devam ediyor ve bunu hakime hanım da gözleriyle gördü. 366 gündür buradayız, yine burada olacağız. Temel Conta’ya sendika girene kadar bu kapının önünden hiçbirimiz ayrılmayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.