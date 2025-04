Dayanışma ve boykot çağrıları karşılık buldu: Ane Brun, İstanbul konserini iptal etti

CHP’nin ilan ettiği ve toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısı etkisini konser organizasyonlarında da hissettiriyor. DBL Entertainment’ın düzenlediği konserlere karşı boykot çağrısı büyürken İsveçli sanatçı Ane Brun, İstanbul konserini iptal ettiğini duyurdu.

Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın sosyal medya paylaşımları büyük tepkiye yol açarken, dünyaca ünlü sanatçıların konser organizasyonları boykotun hedefi haline geldi.

Bu kapsamda DBL Entertainment organizasyonunda İstanbul'da sahne alması planlanan İsveçli sanatçı Ane Brun mesaj yağmuruna tutuldu.

Türkiye'de konser vermeyi planlayan müzisyen Ane Brun, "Demokratik haklarını savunmak isteyen 301 üniversite öğrencisi şu anda hapiste. İstanbul DBL'deki konserinizin organizatörü bu hak ihlalini destekliyor. Boykot ediyoruz, yanımızda olun!" paylaşımlarına, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" şeklinde yanıt vermişti.

Brun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul konserini iptal ettiğini duyurdu. Brun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu ekimde İstanbul’da konser vermemeye karar verdim. Siz Türk hayranlarım için çalmayı iple çekiyordum ama ne yazık ki şu an zamanı değil. Yıllar boyunca sizlerden çok fazla sevgi gördüm ve yaptığım her ziyaretten keyif aldım. Bu sevgiyi geri vermeyi ve en kısa zamanda sizin için çalmayı umuyorum. Sizin yanınızdayım. Barış ve sevgiyle.”

I have decided not to play in Istanbul this October.

I was so looking forward to playing for you, but unfortunately, this is not the right time.

I dream of playing for you as soon as possible.

I stand by you. In Peace and Love❤️ pic.twitter.com/4Zi3NQkFCv