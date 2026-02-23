Dayanışma zincirinin ilk halkası Süleymanpaşa'da açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yerel kalkınma hamlesine bir yenisini daha ekledi. Üretici kooperatifleri ile dar gelirli yurttaşlar arasında köprü kuran TEK Market’in ilk şubesi, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Hasan Âli Yücel Meydanı’nda düzenlenen coşkulu bir törenle açıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TEK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hakan Hurtiş Biçer, marketin teknik yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Bu projenin bir yardım marketi olmadığını özellikle vurgulayan Biçer, amaçlarının hem üreticiyi hem de vatandaşı koruyan kalıcı bir model oluşturmak olduğunu söyledi. Market raflarında kooperatiflerden doğrudan temin edilen ürünlerin yer alacağını belirten Biçer, et ve et ürünlerinin ise belediye mezbahalarından günlük ve güvenilir şekilde temin edilerek vatandaşlara sunulacağını ifade etti. Biçer, ayrıca TEK Market’lerde zamanla ürün çeşitliliğinin artacağını da vurguladı.

“TARLADA İZİMİZ, HARMANDA SÖZÜMÜZ VAR”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer de göreve geldikleri günden bu yana kimseyi geride bırakmadıklarını belirtti. Sosyal yardımlardan kent lokantalarına, emekli desteğinden Tek Ekmek uygulamasına kadar hayata geçirilen birçok projeyi hatırlatan Yüceer, şunları söyledi:

“Bugün bu zincirin önemli bir halkasını daha tamamlıyoruz. TEK Market yalnızca bir satış noktası değildir, üreticiden aracısız alınan ürünlerin halkımıza sunulduğu bir yerel kalkınma projesidir. ‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ derler. Bizim tarlada izimiz var, üretimin her aşamasında varız. Bu yüzden harmanda da sözümüz var.”

Projenin hızla büyüyeceğini vurgulayan Yüceer, şubeleşme takvimini de netleştirdi. Süleymanpaşa’nın ardından kısa süre içinde Şarköy, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara’da da açılışların gerçekleşeceği ve Mart 2026 sonuna kadar TEK Market’in 5 ilçeye ulaşacağı belirtildi.

Yüceer, Haziran 2026 itibarıyla 11 ilçenin tamamında TEK Marketlerin hizmet vereceğini, nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerde ise birden fazla şube ile vatandaşın yanında olacaklarını belirtti. Ayrıca kırsal mahalleler için Mayıs 2026’da "Gezici Et Satış Aracı" uygulamasının başlayacağı ifade edildi.

Açılışta konuşan Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun ise, projenin ekonomik anlamda önemine değindi. TEK Market’in özellikle dar gelirli aileler için çok anlamlı bir destek olduğunu belirten Aygun, “Vatandaşımızın cebini düşünen bu güzel projede emeği geçen başta Candan Başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Tekirdağ halkı için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

GÜVENİLİR ET VE ŞEFFAF SATIŞ POLİTİKASI

TEK Market’te etler, Malkara Et Kombina Tesisi’nden günlük ve taze olarak sevk ediliyor. Adil dağıtımı sağlamak amacıyla kişi başı 1 kg et ve 1 kg kıyma sınırı uygulanırken, şeffaflık ilkesi gereği markette nakit ödeme kabul edilmiyor. Tüm satışlar dijital kayıt altına alınarak tam denetim sağlanıyor.

Tören, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle sona erdi. TEK Market, Süleymanpaşa’da pazar günleri hariç haftanın altı günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market raflarında süt ürünlerinden bakliyata, tarhanadan reçele kadar kooperatif üretimi 157 farklı ürün yer alırken; kırmızı et ürünlerinde piyasaya kıyasla ortalama yüzde 10–15, bazı özel kesimlerde ise yaklaşık yüzde 40’a varan fiyat avantajı sağlanacak.