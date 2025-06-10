Dayanışmadan gelen güçlü ses

Haber Merkezi

Patronsuz ama sahipsiz değil şiarı ile yıllardır toplumsal muhalefetin sesi olan BirGün gücünü, okurundan almaya devam diyor.

Sadece ülke içinde değil dünyanın bir çok noktasında okur inisiyatiflerinin düzenli gerçekleştirdiği toplantılar, konserler ve dayanışma etkinlikleri BirGün’ün ne kadar büyük bir aile olduğu tekrar tekrar göstermekle kalmıyor aynı zamanda kopmaz bir bağ yaratıyor.

Türkiye’nin farklı kentlerinde kurulan BirGün Okur İnisiyatifleri arasında Mersin’e ayrı bir parantez açmakta fayda var. Neredeyse gazetenin kurulduğu yılla akran olan okur inisiyatifi geçen 21 yılı hiç boş geçirmedi. Sendika, meslek örgütleri, siyasi partiler, çevre inisiyatifleri gibi bir çok farklı alanda etkin olan isimlerin oluşturduğu BirGün okur inisiyatifi, süreç içinde kentin önemli ağırlık merkezlerinden biri oldu.

BU YIL BİR BAŞKAYDI

Okur inisiyatifleri her yıl aynı aşkla BirGün okurlarını ve yazarlarını bir araya getiren hem dayanışma hem de gazetenin içeriğinin tartışıldığı etkinliklerde bir araya getiriyor. Mersin Okur İnisiyatifi bunu her yıl düzenli olarak yapıyor ve yüzlerce okuru bir araya getirerek BirGün’ün sahipsiz olmadığını gösteriyor. Mersin’de bir yıl boyunca verilen emeklerin, gösterilen çabaların sonunda Mezitli’deki Kuyuluk Piknik Alanı’nda çok önemli bir etkinliğe imza atıldı. Binlerce kişi alanda bir araya geldi. Müzik, söyleşi, imza stantları, çocuk oyun parkları binlerce insanı saatler süren etkinlikte yan yana tuttu. Mersin Okur İnisiyatifi’nden Kemal Dama, son düzenledikleri dayanışma etkinliğine ilişkin, “Geleneksel olarak düzenlemeye çalıştığımız BirGün gazetesi ile dayanışma etkinliğini bu sene, ‘şimdi dayanışma zamanı’ mottosuyla yaptık. Çünkü biliyoruz ki bu karanlık günlerin üstesinden gelmek ancak bir arada durarak, birleşik ve güçlü bir itirazla mümkündür” dedi.

BirGün gazetesi son dönemlerde özellikle toplumsal muhalefetin önemli sesi halinde gelmeye başlamasının tesadüf olmadığını ifade eden Dama şöyle konuştu: “BirGün gazetesi, bu toplumsal muhalefet dinamiklerini bir araya getiren, 23 yıllık AKP iktidarının baskı ve zulmüne karşı direnen tüm insanların sesi olmaya devam ediyor. Bu etkinliğimizin içeriği de, formatı da tam da böyle bir şeydi. Bu nedenlidir ki etkinlik boyunca heyecan hep yukarıda kaldı. Bize de geleceğe dair umut verdi” diye konuştu.

Mersin’de yapılan son etkinliğe de konuşan BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, inisiyatifler sayesinde okurla güçlü bir bağ kurulduğuna dikkat çekti. Okur inisiyatifi modelinin bir örnek olduğunu belirten Aydın, "Binlerce insanın aynı düşü kurması ve bu düş için birlikte mücadele etmesi önemli. Dünya basını için de örnek oluşturan bu model, BirGün’ün yalnız olmadığını bizlere tekrar tekrar gösteriyor" diye konuştu.

ALAN TÜRKİYE GİBİ...

Bu yıl yapılan etkinliği ayıran bir başka farklılık da ülkede yaşanan her gelişmenin festival alanında yer bulmasıydı. Etkinliğe kentteki siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ile meslek odaları da standlar açtı. Hem memlekete dair sözlerini söylediler hem de uzmanlık alanlarına dair bilgi ve birikimlerini paylaştılar.

Etkinliğe katılan İMO Mersin Şube 2. Başkanı Çınar Çobanoğlu, “TMMOB’ye bağlı odalar olarak yerimiz aldık. BirGün’lük Festival de olsa BirGün’ün yanında olmak, tüm bu yapıyı oluşturan kolektif yapıyla ve TMMOB’la beraber burada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Maraş depremlerini hatırlatan Çobanoğlu, “Biz de biliyorsunuz, maalesef ülkemiz yaklaşık iki sene öncesinde 6 Şubat depremlerini yaşamıştı. Bununla ilgili olarak insanları bilinçlendirmek, aydınlatmak, çürük yapı stokunun önüne geçmek, İnsanların değil, binaların öldürdüğünü vurgulamak amacıyla standımızı açmış durumdayız” diye konuştu.

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GÜNEY’İN GÜÇLÜ SESİ

Gazeteyi sahiplenen, büyük fedakarlıklarla desteklerini esirgemeyen okurlar aynı zamanda eleştirileriyle de gazetenin durması gereken politik çizgiye destek veriyor. Kuruluşu BirGün ile neredeyse aynı olan Mersin Okur İnisiyatifi de sadece dayanışma etkinlikleri ile değil, gazetenin ilerlediği politik hattı yeri geldiğinde çizen ve tartışan ve önemli bir yerde duruyor. Düzenledikleri etkinlikler okurla gazeteyi bir araya getirirken BirGün’ü nasıl daha iyi yapabiliriz sorusunun tartışıldığı alanlar açıyor.