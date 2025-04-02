Dayanışmanın adresi Sidera Kafe

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde uzun süren çabaların ardından hayata geçirilen Sidera Kafe, görkemli bir açılışla kapılarını açtı.

Sadece bir kafe değil, dayanışma ve paylaşımın mekânı olarak tasarlanan Sidera, bölgenin sosyal dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyor. Açılışa Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, SOL Parti PM Üyesi Alper Taş ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kafenin, Kemalpaşa’da ortak yaşam kültürünü güçlendirecek bir dayanışma alanı olacağı vurgulandı.

Açılışta kafenin ticari işletmenin ötesinde bir anlayışla danışma ile hayata geçirilen kafe, Kemalpaşa’nın değişim ve dönüşümünde önemli rol alacağı ifade edildi.

Sidera’nın Latince ‘yıldızlar’ anlamına geldiği belirtilirken açılışta konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuz bir şekilde diplomasının iptal edilmesiyle başlayan operasyonlara değindi. Yılmaz “19 Mayıs’ta başlayan mücadelemiz nasıl zaferle sona erdiyse 19 Mart’ta başlayan mücadelemiz de aynı şekilde olacak” dedi.

Kemalpaşa’da birlikte mücadelenin önemine değinen Yılmaz, kafenin önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini söyledi.

SOL Parti PM üyesi Alper Taş, konuşmasına Karadeniz’in sevilen sanatçısı Volkan Konak’ı anarak başladı. “Çok değerli bir sanatçımızı kaybettik. Onun kalbimi durduran esasen ülkemizin içinden geçtiği adaletsizlik ve hukuksuzluk süreci. Volkan Konak buna dayanamadı” dedi. “Bu toprakların çocuklarını yaşatacağız” diyen Taş, şöyle devam etti: “Onlar adına düzenleyeceğimiz kültürel sanatsal etkinliklerde yaşatacağız. Sidera çok sıcak bir yer olmuş. Mekânın ötesinde bir dayanışma evi, paylaşma evi olacaktır.”

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu ise “Önemli olan buranın yaşatılması. Sidera nesilden nesile geçsin ve devrimci ruh büyüsün” ifadelerini kullandı.