Dayanışmayla geçen 20 yıl: İKDD 20 yaşında

BirGün EGE

İzmir Kadın Dayanışma Derneği (İKDD) 20’nci yılında basın mensuplarıyla bir araya gelerek bugüne kadar yürüttüğü mücadeleyi ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çalışmaları paylaştı.

2005 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın örgütlenmesinin güçlendirilmesi ve feminist politikaların yaygınlaştırılması için faaliyet yürüten dernek, dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Dernek, feminist dayanışmayı büyütmek amacıyla farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyor. Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak bilinci kazanması için Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) ve Kadının Sağlığı Eğitim Programı (KSEP) gibi programlar düzenleyen İKDD, ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet başvurularını alarak, gönüllü avukat ve psikologlar aracılığıyla hukuki ve psikolojik destek sağlıyor.

Öte yandan kadınların şiddetten uzak, bağımsız ve güçlü bir yaşam kurabilmesi için feminist politika ürettikleri ve yerel yönetimleri hesap verebilir kılmak için izleme ve savunuculuk faaliyetleri yürüttükleri aktarılan basın toplantısında, “Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için ulusal ve yerel düzeyde çalışmalar ve işbirlikleri yapmaktadır” denildi.

BAŞVURABİLİRSİNİZ

İzmir’de il ve ilçe belediyeleri tarafından işletilen Kadın Da(ya)nışma Merkezleri’yle kurulan ağın sekreteryasını üstlenen İKDD, basın bülteninde şu ifadelere yer verdi:

“22 Belediye ve 24 Kadın Danışma Merkezi’nin dahil olduğu ağ kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla Kadın Danışma Merkezi (KDM) veri araçlarının, veri yönetim becerilerinin ve işleyişinin geliştirilerek KDM’lerin izlenme kapasitesinin artırılmasını ve KDM’ler arası işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflemektedir Ayrıca Dernek göçmen, etnik azınlık, engelli ve LBTİ+ gruplarına mensup farklı kimliklerden kadınlarla dayanışma içinde olup ayrımcılık ve eşitsizliğe karşı mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ihtiyaçlara uygun hizmetlere erişimlerini sağlamak için yerel ve ulusal düzeyde iş birlikleri gerçekleştirmektedir. Kadın Danışma Merkezinden destek almak üzere hafta içi 10.00-16.30 saatleri arasında derneğe telefonla ya da yüz yüze başvurabilirsiniz.”

DAYANIŞMAYI YÜKSELTİYORUZ

Basın toplantısında konuşan dernek temsilcileri, 20 yıldır feminist mücadelenin ve kadın dayanışmasının gücüyle yol aldıklarını vurgulayarak, “Kadınların özgürleştiği, şiddetten ve baskıdan arınmış bir dünya için feminist dayanışmayı birlikte yükseltiyoruz” mesajını verdi.

BİR DİZİ ETKİNLİK

İKDD, 20. yılını kutlamak ve kadın dayanışmasını büyütmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikler şöyle sıralandı:

•21 Şubat Cuma: Feminist Dayanışma Partisi – Saat 19:30, Çaykovski Lilosa

•26 Şubat Çarşamba: Datça Feminist Tiyatro Kolektifi’nin sahneleyeceği Dario Fo & Franca Rame Kadın Oyunları – Saat 20:00, Türkan Saylan Kültür Merkezi

•1 Mart Cumartesi: Kadın Dayanışma Söyleşisi – Saat 13:00, Türkan Saylan Kültür Merkezi