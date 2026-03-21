Dayanışmayla kolektif kutlama

İzmir Bergama’da bağımsız sanat alanı Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü bir haftaya yayılan etkinlik programıyla karşılıyor. 23–27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek program; atölyelerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden performanslara uzanan çok katmanlı bir içerik sunuyor.

Yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan etkinlikler, tiyatroyu yalnızca sahneyle sınırlı bir alan olarak değil; üretim, ifade ve birlikte öğrenme zemini olarak ele alıyor. Program, 27 Mart’ta Tiyatro Ahali’nin “Her Şey Olanaklı, Aşk İmkansız” oyunuyla sona erecek.

Etkinlikler 23 Mart’ta jonglör Sibel Özgüllü’nün yürüttüğü jonglörlük atölyesiyle başladı. Aynı gün açılan Özcan Yaman’ın “Tiyatrofolio” başlıklı fotoğraf sergisi ise 1985–1991 yılları arasında sahnelenen oyunlardan kareleri bugüne taşıyarak tiyatro hafızasını görünür kılıyor.

Yetişkinlere yönelik yaratıcı drama ve yazarlık atölyeleri, katılımcıları ifade biçimleri üzerine düşünmeye davet ederken; çocuklar için düzenlenen kukla yapımı, yaratıcı drama ve hikâye anlatımı etkinlikleri tiyatroyu deneyimleyerek öğrenmenin yollarını açıyor.

SANAT VE TOPLUM TARTIŞMASI

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’nün katılacağı “Sanat ve Toplum” söyleşisi. Söyleşide, sanatın toplumu mu dönüştürdüğü yoksa toplumsal dinamiklerin mi sanatı biçimlendirdiği sorusu tartışmaya açılacak.

Program kapsamında sahnelenecek işler arasında Nadir Sönmez’in tek kişilik performansı “Diyarbakır. Turizm. Romantizm. Aktivizm” öne çıkıyor. Kimlik, kültür ve aidiyet meselelerini belgesel, performans ve video sanatını bir araya getirerek ele alan çalışma, otobiyografik bir anlatı kuruyor.

Çocuklara yönelik sözsüz kukla oyunu “Bir Ağaç Gölgesinde” ise doğayla kurulan bağ üzerinden sade ama etkili bir sahne dili kuruyor. Geleneksel gölge oyunu Karagöz-Hacivat gösterisi ve mitolojik hikâye anlatımları da programın dikkat çeken diğer başlıkları arasında yer alıyor.

Etkinlikler yalnızca güncel üretimlerle sınırlı değil. Antik Pergamon’daki tiyatro yapıları üzerine gerçekleştirilecek sunumda, tiyatronun tarihsel kökenleri ve mekânla kurduğu ilişki de ele alınacak. Böylece Bergama’nın çok katmanlı kültürel mirası programın bir parçası haline geliyor.