Dayatmayı reddedene görüş yasağı!

Haber Merkezi

Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ağız içi arama dayatmasına karşı çıkan hasta tutuklular Suat Oğuz ile Mehmet Tiryaki’ye 3 aylık görüş yasağı verildi.

MA’nın haberine göre, Oğuz ve Tiryaki’nin hastaneye sevklerinin de yapılmadığı belirtildi. Ailelerin iddiasına göre, uygulamayı kabul etmeyen tutuklulara- hem ilaçları verilmedi hem de hastaneye kaldırılmadı.

Oğuz’un Hepatit B, 4 yerden bel fıtığı ve cezaevinde COVID-19’a yakalanmış olması nedeniyle ciğerlerinde sorun olduğu öğrenildi. Oğuz’un, ağız içi aramayı kabul etmediği için de hastaneye sevk edilmediğini belirten baba Rıfat Oğuz, "Oğlumun kullanmak zorunda olduğu ilaçları bitmiş. Bunlar yalnızca doktor kontrolünde raporla alınması gereken ilaçlar. Ağız içi arama uygulamasını kabul etmediği için, hastaneye götürülmüyor. Sadece oğlum değil, diğer tutsaklar da aynı durumda” dedi.

Tiryaki’nin kardeşi Serkan Tiryaki ise ağabeyinin kafasında şarapnel parçası bulunduğunu ve solunum yolu hastalıklarıyla mücadele ettiğini söyledi.